KOSGEB Destekleri ITSO’da Tanıtıldı: Girişimcilere Yeni Fırsatlar

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) öncülüğünde, KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Girişimci Destek Programı ve İş Geliştirme Desteği’nin II. ve III. çağrıları tanıtıldı. 11.00'de ITSO Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir, firma yetkilileri ve girişimciler katıldı.

ITSO Başkanı Metin Çelik, KOSGEB desteklerinin küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini artırmada kritik bir rol oynadığını belirterek, sunulan finansal desteklerin, eğitimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin işletmelerin rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti. Çelik, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine ve yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, ITSO bünyesindeki Proje ve Ar-Ge Destekleme Ofisi, Genç Girişimciler Akademisi ve Kadın Girişimcileri Destekleme Ofislerinin sunduğu imkanlardan faydalanılabileceğini söyledi.

KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, toplantıda girişimcilere yönelik güncellenen destek programlarını ve yeni başlatılan Girişimcilik Destek Programı'nı tanıttı. Yıldırım, işini büyütmek veya yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler için sunulan fırsatları detaylandırarak, KOSGEB’in sunduğu desteklerden yararlanmanın önemini vurguladı.

Bu yılın ikinci çağrısının 30 Ağustos'ta sona ereceğini belirten Yıldırım, Ekim ayında üçüncü çağrının açılacağını ve başvuruların bu tarihte yapılabileceğini ifade etti. Girişimcilere 1,5 milyon TL’ye kadar, yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanacağını, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimcilere ise destek üst limitine 150 bin TL eklenebileceğini açıkladı.

Destek kapsamında personel giderleri, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderlerinin karşılanacağını söyleyen Yıldırım, çeşitli sektörlerden başvuruların kabul edileceğini belirtti. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmayacağını ve geri ödemelerin 36 ay sonunda başlayacağını kaydeden Yıldırım, belirlenen şartları sağlayan işletmelerin bu desteklerden yararlanabileceğini ifade etti.

KOSGEB’in girişimcilere projelerinde destek olmaya hazır olduğu vurgulandı.







