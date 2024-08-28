Yeşilçam'ın Unutulmaz Yıldızı Sevil Üstekin Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" gibi klasik yapımlarda rol alan Üstekin'in vefat haberi, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Vakıf, yaptığı açıklamada, "Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sevil Üstekin Kimdir?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra, Muhsin Ertuğrul’un başkanlık ettiği özel tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) üç yıl süreyle tiyatro eğitimi gördü. Sinema kariyerine 1976 yılında "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alarak başladı. Ardından "Şaban Oğlu Şaban," "İyi Aile Çocuğu," "Garip" ve "Şalvar Davası" gibi birçok unutulmaz yapımda yer aldı.

1992 yılında "Mahallenin Muhtarları" dizisinde 10 yıl boyunca canlandırdığı "Müzevir Müzeyyen" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ayrıca, "Koçum Benim," "Erkeksen Seyret" ve "Memur Muzaffer" gibi dizilerde de izleyici karşısına çıktı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayımlanan "Yerden Yüksek" dizisinde "Ülfet Nine" karakteriyle büyük beğeni topladı. Sevil Üstekin, Türk sinemasının unutulmaz yıldızları arasında her zaman hatırlanacak.



