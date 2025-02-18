Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!

Lezzetin ve kalitenin buluştuğu Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, her anınızı tatlandırmaya devam ediyor! Zeytinyağlı poğaçalar, nefis tatlılar, çıtır çıtır tuzlular ve göz alıcı yaş pastalar ile sadece lezzet değil, tam anlamıyla bir görsel şölen sunuyor. Gün içinde atıştırmalık keyfi ya da özel günleriniz için özenle hazırlanmış pastalar… Hepsi taptaze ve bütçe dostu fiyatlarla sizleri bekliyor!

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Lezzeti evinize kadar getiren Nur Pastanesi, Migros Yemek, Getir Yemek, Trendyol Yemek ve Yemeksepeti üzerinden de siparişlerinizi alıyor. Gece 03.00’e kadar açık olan pastanemiz, tatlı krizlerinize veya ani misafirlerinize pratik ve hızlı çözümler sunuyor.

Özel Günleriniz İçin Mükemmel Tercih!

Doğum günleri, kutlamalar ve özel organizasyonlar için şık ve lezzetli ikramlar sunan Nur Pastanesi, kişiye özel pasta tasarımlarıyla kutlamalarınızı unutulmaz kılıyor. İster salonumuzda misafirlerinizi ağırlayın, ister sipariş vererek özel günlerinizi taçlandırın!

Mayalı Ürünler ve Börekler

Açma

Börekler

Pizza

Poğaça

Simit

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Enfes lezzetleri keşfetmek ve özel günlerinize tat katmak için şimdi siparişinizi verin!

Telefon:

0 532 552 42 84

0 543 932 05 32

Adres:

Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)

Lezzet dolu anlar için Nur Pastanesi’ne bekliyoruz!



