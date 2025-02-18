SDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü Omuzluyor

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, özellikle el cerrahisi alanında bölgenin en çok hizmet veren kliniği konumunda. Son bir yıl içinde 15 bine yakın hastaya hizmet veren klinik, hem acil vakalar hem de planlı ameliyatlarla referans merkezi olarak öne çıkıyor.

Bölgenin En Yoğun Plastik Cerrahi Kliniği

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin hastanede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemiz, tüm branşlarda önemli hizmetler sunan bir sağlık merkezi. Plastik cerrahi ise bunlar arasında özel bir yere sahip. Kliniğimizde görev yapan iki öğretim üyemizle birlikte, plastik cerrahinin tüm alanlarında başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle el cerrahisi alanında, bölgenin en çok hizmet veren kliniği olarak önemli bir sağlık yükünü üstleniyoruz. Acil ve elektif vakalarla kliniğimiz artık bir referans merkezi konumuna gelmiş durumda.”

El Cerrahisinde Referans Noktası

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fuat Uslusoy, bölümün 2001 yılından bu yana bölgeye hizmet verdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Anabilim dalımızda 2 öğretim üyesi ve 20 asistan hekim görev yapmakta. Plastik cerrahi, doğumsal ya da sonradan oluşan anomalilerin düzeltilmesi ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine odaklanıyor. Özellikle mikro cerrahi alanında sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetleri sayesinde, el ve üst ekstremite hastalıkları yaşayan birçok hastaya umut olmayı sürdürüyoruz. El cerrahisi; travmatik yaralanmalar, kopmalar, doğumsal anomaliler (yapışık veya fazla parmak, yarık el vb.), tendon ve sinir onarımları gibi birçok alanda hayati önem taşıyor.”

Mikro cerrahinin, uzmanlık ve sürekli eğitim gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Uslusoy, “İyi bir ekip çalışması ve eğitim ile mikro cerrahinin başarısını artırıyoruz. Kliniğimizin bu hizmetleri sunması, hem şehir hem de bölge için büyük bir avantaj.” dedi.

Mikro Cerrahi: Özel Teknikler ve Uzmanlık Gerektiriyor

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Selman Hakkı Altuntaş, mikro cerrahinin detay gerektiren ve uzun süren ameliyatlar içerdiğini belirterek bölgedeki el cerrahisi hizmetlerinin büyük bir kısmını SDÜ’nün üstlendiğini söyledi.

Hastalar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

SDÜ Plastik Cerrahi Kliniği’nden sağlık hizmeti alan Osman Güngör Coşkun, başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek “Antalya’dan tedavi için geldim, ameliyat sonrası sağlığıma kavuştum. Buradaki hekimler gerçekten alanlarında uzman ve çok ilgililer.” dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği, sunduğu başarılı operasyonlarla bölgenin sağlık ihtiyacına güçlü bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor.



