isparta-oto-ekspertiz

SDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü Omuzluyor

SDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü Omuzluyor
ISPARTA
G.Tarihi: 18.02.2025 14:37
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

SDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü Omuzluyor

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, özellikle el cerrahisi alanında bölgenin en çok hizmet veren kliniği konumunda. Son bir yıl içinde 15 bine yakın hastaya hizmet veren klinik, hem acil vakalar hem de planlı ameliyatlarla referans merkezi olarak öne çıkıyor.

Bölgenin En Yoğun Plastik Cerrahi Kliniği

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin hastanede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hastanemiz, tüm branşlarda önemli hizmetler sunan bir sağlık merkezi. Plastik cerrahi ise bunlar arasında özel bir yere sahip. Kliniğimizde görev yapan iki öğretim üyemizle birlikte, plastik cerrahinin tüm alanlarında başarılı operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle el cerrahisi alanında, bölgenin en çok hizmet veren kliniği olarak önemli bir sağlık yükünü üstleniyoruz. Acil ve elektif vakalarla kliniğimiz artık bir referans merkezi konumuna gelmiş durumda.”

El Cerrahisinde Referans Noktası

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fuat Uslusoy, bölümün 2001 yılından bu yana bölgeye hizmet verdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:
"Anabilim dalımızda 2 öğretim üyesi ve 20 asistan hekim görev yapmakta. Plastik cerrahi, doğumsal ya da sonradan oluşan anomalilerin düzeltilmesi ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine odaklanıyor. Özellikle mikro cerrahi alanında sunduğumuz tanı ve tedavi hizmetleri sayesinde, el ve üst ekstremite hastalıkları yaşayan birçok hastaya umut olmayı sürdürüyoruz. El cerrahisi; travmatik yaralanmalar, kopmalar, doğumsal anomaliler (yapışık veya fazla parmak, yarık el vb.), tendon ve sinir onarımları gibi birçok alanda hayati önem taşıyor.”

Mikro cerrahinin, uzmanlık ve sürekli eğitim gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Uslusoy, “İyi bir ekip çalışması ve eğitim ile mikro cerrahinin başarısını artırıyoruz. Kliniğimizin bu hizmetleri sunması, hem şehir hem de bölge için büyük bir avantaj.” dedi.

Mikro Cerrahi: Özel Teknikler ve Uzmanlık Gerektiriyor

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Selman Hakkı Altuntaş, mikro cerrahinin detay gerektiren ve uzun süren ameliyatlar içerdiğini belirterek bölgedeki el cerrahisi hizmetlerinin büyük bir kısmını SDÜ’nün üstlendiğini söyledi.

Hastalar Memnuniyetlerini Dile Getirdi

SDÜ Plastik Cerrahi Kliniği’nden sağlık hizmeti alan Osman Güngör Coşkun, başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek “Antalya’dan tedavi için geldim, ameliyat sonrası sağlığıma kavuştum. Buradaki hekimler gerçekten alanlarında uzman ve çok ilgililer.” dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği, sunduğu başarılı operasyonlarla bölgenin sağlık ihtiyacına güçlü bir şekilde yanıt vermeye devam ediyor.

 

480344318-18060027964982203-2147285648560362793-nimageimageimageimage

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!
Batı Akdeniz’de Hava Şartları Sertleşiyor
Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!
Isparta Görkem Efe İçin Tek Yürek Olmaya Devam Ediyor!
Vali Abdullah Erin’den Keçiborlu’da Kaybolan Vatandaş İçin Açıklama
Isparta’da Düzensiz Göç ile Mücadelede Etkin Denetim!
Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!
Tıbbi Sülükler: Doğal Tedavinin Bilimsel Temelleri
Isparta esnafı sizleri bekliyor!
İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!
Isparta'da Sevgililer Günü’nde Yerel Esnaftan Alışveriş Yapın: Hem Ekonomik Hem Destekleyici!
Esin ORHAN Güzellik Merkezi'nden Bay ve Bayanlara Özel Güzellik Hizmetleri
Isparta Valiliği Logosunu Yeniledi
Isparta'da Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Isparta'da İş Yerine Saldırı: Şüpheliler Tespit Edildi
Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Seferberlik!
Isparta'da Emniyetten Dev Operasyon!
Isparta'da Jandarmadan Suçüstü Operasyonu
Isparta'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı
Kaya Balık Evi’nden Lezzet Dolu Menüler ve Özel Kampanyalar
Isparta'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı!
Isparta'da Dolandırıcılık Olayı
Isparta'daki Evlenecek Gençler Dikkat! Fuar Başlıyor.
Isparta'da Sokak Köpekleri ve Güvenlik Açığı ve Böcekli Gıdalar!
KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME: Isparta’da İçme Suyu ve Son Durum
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta esnafı sizleri bekliyor!Isparta esnafı sizleri bekliyor!12 Şubat 2025
Vali Abdullah Erin’den Keçiborlu’da Kaybolan Vatandaş İçin AçıklamaVali Abdullah Erin’den Keçiborlu’da Kaybolan Vatandaş İçin Açıklama13 Şubat 2025
İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!12 Şubat 2025
Isparta'da Sevgililer Günü’nde Yerel Esnaftan Alışveriş Yapın: Hem Ekonomik Hem Destekleyici!Isparta'da Sevgililer Günü’nde Yerel Esnaftan Alışveriş Yapın: Hem Ekonomik Hem Destekleyici!12 Şubat 2025
Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!14 Şubat 2025
Tıbbi Sülükler: Doğal Tedavinin Bilimsel TemelleriTıbbi Sülükler: Doğal Tedavinin Bilimsel Temelleri12 Şubat 2025
Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!Nur Pastanesi Demirköprü: Lezzet Tutkunlarının Vazgeçilmez Adresi!17 Şubat 2025
Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!Davraz Motosnow 2025: Adrenalin ve Karın Buluşma Noktası!13 Şubat 2025
Isparta Görkem Efe İçin Tek Yürek Olmaya Devam Ediyor!Isparta Görkem Efe İçin Tek Yürek Olmaya Devam Ediyor!14 Şubat 2025
1 FM Vericisinin Baştan Sona Çalışma Prensibi FM verici Nasıl Çalışır!1 FM Vericisinin Baştan Sona Çalışma Prensibi FM verici Nasıl Çalışır!13 Şubat 2025
Isparta’da Düzensiz Göç ile Mücadelede Etkin Denetim!Isparta’da Düzensiz Göç ile Mücadelede Etkin Denetim!13 Şubat 2025
FM Yayınlarında Frekans Değişikliği Ses Kalitesini Etkiler mi?FM Yayınlarında Frekans Değişikliği Ses Kalitesini Etkiler mi?15 Şubat 2025
Batı Akdeniz’de Hava Şartları SertleşiyorBatı Akdeniz’de Hava Şartları Sertleşiyor17 Şubat 2025
Isparta’da Paketleme Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Masaya YatırıldıIsparta’da Paketleme Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı14 Şubat 2025
KANSEV Üyelerine Müzikli Moral DesteğiKANSEV Üyelerine Müzikli Moral Desteği14 Şubat 2025
ITSO’dan Sanayiye Büyük Destek: Serbest Bölge Projesinde Önemli AşamaITSO’dan Sanayiye Büyük Destek: Serbest Bölge Projesinde Önemli Aşama15 Şubat 2025
SDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü OmuzluyorSDÜ Plastik Cerrahisi Bölgenin Sağlık Yükünü Omuzluyor18 Şubat 2025