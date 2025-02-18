Batı Akdeniz’de Hava Şartları Sertleşiyor: Sıcaklıklarda Hissedilir Düşüş Bekleniyor!

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren Batı Akdeniz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) sıcaklıkların 8 ila 12 derece arasında düşmesi ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarların etkili olacağını belirtirken, bölgede 1 haftalık periyotta sert hava koşullarının süreceğini vurguladı. Ayrıca, yüksek kesimlerde kar yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık düşüşüyle birlikte bölgede don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İŞTE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR:

Antalya : 3°C

: 3°C Muğla : -6°C

: -6°C Burdur : -8°C

: -8°C Isparta: -7°C

Yetkililer, hava durumu tahminlerini takip ederek gerekli önlemleri almanın önemine dikkat çekti. Bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip etmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularının izlenmesi önerildi.

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