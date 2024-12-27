Davraz Kayak Merkezi Sezonu Açıyor

Isparta’nın gözde turizm noktalarından Davraz Kayak Merkezi, kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasıyla birlikte kayak severlerin ilgisini çekmeye başladı. Uzun süredir beklenen kar yağışı, bölgeyi adeta bir kış masalına dönüştürerek turizm işletmelerine ve ziyaretçilere büyük bir sevinç yaşattı.

Pistler Kayak Severleri Bekliyor

Yoğun kar yağışıyla Davraz’ın pistleri bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Kayakçılar, bu eşsiz doğa harikasında kaymanın keyfini çıkarırken, bölgeye akın eden ziyaretçiler Davraz’ın büyüleyici manzarasında vakit geçiriyor.

Yerel Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kayak merkezi yetkilileri, kar yağışının devam etmesiyle sezonun daha da hareketleneceğini ve bölge ekonomisine ciddi katkılar sunacağını ifade etti. Turizm işletmeleri, artan ziyaretçi sayısıyla hizmet kalitesini artırmak için hazırlıklarını tamamladı.

Kış Sporları Tutkunlarına Davet

Davraz Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve kayak imkanlarıyla hem profesyonel kayakçılara hem de amatörlere hitap ediyor. Bölge, bu sezon da kayak tutkunları ve doğa severler için vazgeçilmez bir adres olmaya aday.

Kayak sezonunu kaçırmamak için Davraz’a gelerek bu büyülü atmosferin tadını çıkarabilirsiniz!