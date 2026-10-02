98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor

Müzikler özenle seçiliyor

Isparta'nın yanı sıra çevre illerden de dinleniyor

Reklam verenler için güçlü bir mecra

98.6'da müzik hiç susmuyor

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Isparta’da radyo denildiğinde akla gelen frekanslardan biri olan, yayınlarını yalnızca şehir merkezine değil, çevre illere ve uzak mesafelere de ulaştırıyor.Geniş kapsama alanı sayesinde araçta, iş yerinde, evde ve günlük yaşamın farklı noktalarında dinleyicileriyle buluşan Radyo Isparta, bölgedeki radyo dinleyicilerinin tercih ettiği yayınlardan biri olmayı sürdürüyor.98.6 Radyo Isparta’nın yayın anlayışının önemli bölümünü müzik oluşturuyor.Dinleyicilerin beğenileri dikkate alınarak hazırlanan yayın akışındayer veriliyor.Günün farklı saatlerinde dinleyicilere eşlik eden Radyo Isparta, müzik seçimindeki titizliğiyle de öne çıkıyor.98.6 Radyo Isparta'nın yayınları Isparta sınırlarının ötesine de ulaşıyor.de dinleyicilere ulaşan radyo, özellikle araç yolculuklarında geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşuyor.Bu geniş erişim alanı, Radyo Isparta'yı yalnızca Isparta'daki dinleyiciler açısından değil, çevre illere ulaşmak isteyen işletmeler açısından da önemli bir reklam mecrası haline getiriyor.Radyo reklamlarının en önemli avantajlarından biri, mesajın dinleyiciyle doğrudan buluşması.98.6 Radyo Isparta'da yayınlanan reklamlar;buluşuyor.Isparta ve çevresinde faaliyet gösteren işletmeler için radyo reklamları, markanın bilinirliğini artırmak ve geniş bir bölgesel kitleye ulaşmak açısından etkili bir tanıtım imkanı sunuyor.Özellikle yerel işletmeler; kampanya, açılış, indirim, ürün ve hizmet tanıtımlarını radyo aracılığıyla geniş bir dinleyici kitlesine duyurabiliyor.Isparta'nın yerel radyo kültürünün önemli frekanslarından biri olan, seçkin müzikleri ve geniş yayın alanıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.