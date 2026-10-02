98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor

98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 02.10.2026 01:07
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98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor

Isparta ve çevre illerden geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan 98.6 Radyo Isparta, özenle seçilen müzikleri, geniş yayın kapsama alanı ve etkili reklam imkanlarıyla bölgenin dikkat çeken yerel radyoları arasında yer alıyor.
Isparta’da radyo denildiğinde akla gelen frekanslardan biri olan 98.6 Radyo Isparta, yayınlarını yalnızca şehir merkezine değil, çevre illere ve uzak mesafelere de ulaştırıyor.
Geniş kapsama alanı sayesinde araçta, iş yerinde, evde ve günlük yaşamın farklı noktalarında dinleyicileriyle buluşan Radyo Isparta, bölgedeki radyo dinleyicilerinin tercih ettiği yayınlardan biri olmayı sürdürüyor.

Müzikler özenle seçiliyor

98.6 Radyo Isparta’nın yayın anlayışının önemli bölümünü müzik oluşturuyor.
Dinleyicilerin beğenileri dikkate alınarak hazırlanan yayın akışında özenle seçilmiş, kaliteli ve geniş kitlelere hitap eden şarkılara yer veriliyor.
Günün farklı saatlerinde dinleyicilere eşlik eden Radyo Isparta, müzik seçimindeki titizliğiyle de öne çıkıyor.

Isparta'nın yanı sıra çevre illerden de dinleniyor

98.6 Radyo Isparta'nın yayınları Isparta sınırlarının ötesine de ulaşıyor.
Burdur, Antalya, Denizli, Uşak ve çevre bölgelerde de dinleyicilere ulaşan radyo, özellikle araç yolculuklarında geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşuyor.
Bu geniş erişim alanı, Radyo Isparta'yı yalnızca Isparta'daki dinleyiciler açısından değil, çevre illere ulaşmak isteyen işletmeler açısından da önemli bir reklam mecrası haline getiriyor.

Reklam verenler için güçlü bir mecra

Radyo reklamlarının en önemli avantajlarından biri, mesajın dinleyiciyle doğrudan buluşması.
98.6 Radyo Isparta'da yayınlanan reklamlar; araç kullananlar, iş yerlerinde radyo dinleyenler ve günlük yaşamında radyoya eşlik eden dinleyicilerle buluşuyor.
Isparta ve çevresinde faaliyet gösteren işletmeler için radyo reklamları, markanın bilinirliğini artırmak ve geniş bir bölgesel kitleye ulaşmak açısından etkili bir tanıtım imkanı sunuyor.
Özellikle yerel işletmeler; kampanya, açılış, indirim, ürün ve hizmet tanıtımlarını radyo aracılığıyla geniş bir dinleyici kitlesine duyurabiliyor.

98.6'da müzik hiç susmuyor

Isparta'nın yerel radyo kültürünün önemli frekanslarından biri olan 98.6 Radyo Isparta, seçkin müzikleri ve geniş yayın alanıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
Isparta'dan çevre illere uzanan yayınları, sevilen müzikleri ve güçlü reklam erişimiyle 98.6 Radyo Isparta, bölgenin en çok tercih edilen radyo frekanslarından biri olarak yayın hayatını sürdürüyor.
98.6 Radyo Isparta. Isparta'nın ve bölgenin sesi.

Radyo Isparta Reklam ve İstek Telefon: 0 535 323 20 05

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