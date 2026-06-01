

Isparta'da çocuk yaşta başladığı motor tamirciliğini bugün hâlâ aynı heyecanla sürdüren Şevket İşler, son yıllarda özellikle klasik Jawa motosikletlere olan ilginin dikkat çekici şekilde arttığını söyledi. Bir dönemin efsanesi olan motorlar, bugün hem koleksiyoncuların hem de nostalji tutkunlarının gözdesi haline geldi.

68 Yıllık Usta, Jawa Tutkusunu Yaşatıyor

ÖZEL HABER

Isparta'da yıllardır motosiklet tamirciliği yapan Şevket İşler'in küçük atölyesinde sadece motorlar değil, adeta geçmişin hatıraları da yeniden hayat buluyor.

Henüz 15 yaşındayken motor tamiri mesleğine adım atan İşler, aradan geçen uzun yıllara rağmen işinin başından ayrılmadı. Özellikle son dönemde klasik Jawa motosikletlere olan ilginin artmasıyla birlikte atölyesinin daha da yoğunlaştığını belirten deneyimli usta, taleplere yetişmekte zorlandığını ifade etti.

Bir Dönemin Efsanesi Yeniden Yollarda

Türkiye'de özellikle 1970'li, 1980'li ve 1990'lı yıllarda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Jawa motosikletler, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu.

Klasik tasarımı, güçlü yapısı ve kendine özgü sesiyle hafızalarda yer eden motosikletler bugün birçok kişi için yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda geçmişe uzanan bir yolculuk anlamı taşıyor.

Şevket İşler, özellikle eski model Jawa motosikletleri restore ettirmek isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşandığını söyledi.

"Egzoz Sesi İnsanları Geçmişe Götürüyor"

Jawa motosikletlere olan ilginin en önemli nedenlerinden birinin motorun karakteristik sesi olduğunu belirten İşler, birçok kişinin yıllar önce kullandığı ya da hayalini kurduğu motosikletlere yeniden sahip olmak istediğini dile getirdi.

Klasik motosiklet tutkunlarının Türkiye'nin farklı şehirlerinden kendisine ulaştığını söyleyen İşler, bazı modellerin kısa sürede alıcı bulduğunu ve piyasada değer kazanmaya devam ettiğini ifade etti.

Atölyede Sadece Tamir Değil, Hatıralar da Onarılıyor

Yıllarını motosikletlere adayan usta, işini yalnızca bir meslek olarak görmediğini belirtiyor.

Her motosikletin ayrı bir hikâyesi olduğunu söyleyen İşler, kimi zaman babadan oğula kalan bir motoru, kimi zaman da yıllarca garajda bekleyen bir hatırayı yeniden çalışır hale getirdiklerini anlattı.

Müşterileriyle kurduğu güven ilişkisinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan İşler, mesleğini severek sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Nostalji Rüzgârı Güçleniyor

Klasik araçlara olan ilginin her geçen yıl arttığı Türkiye'de, Jawa motosikletler de yeniden değer kazanan modeller arasında yer alıyor.

Parlak krom detayları, döneminin ikonik tasarımı ve unutulmayan sesiyle dikkat çeken motosikletler, bugün hem koleksiyoncuların hem de nostalji meraklılarının garajlarında kendine yer buluyor.

Isparta'da yılların ustası Şevket İşler ise geçmişten günümüze uzanan bu tutkuyu yaşatmaya devam ediyor.