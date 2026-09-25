Isparta'da Hareketli Gün! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Isparta’ya Geliyor: İşte Ziyaret Programı

Isparta'da Hareketli Gün! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Isparta’ya Geliyor: İşte Ziyaret Programı
ISPARTA
G.Tarihi: 25.09.2026 00:25
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya geliyor. AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, Bakan Uraloğlu’nun ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız kentimiz için önemli müjdeler verecek" dedi.

 

ISPARTA – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün (25 Eylül Cuma) Isparta'yı ziyaret ediyor. AK Parti’nin geleneksel hale gelen "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında kente gelecek olan Bakan Uraloğlu, gün boyu yoğun bir ziyaret diplomasisi yürütecek.
 

Bakan Uraloğlu’nun Isparta Ziyaret Programı:

  • Saat 11.00: Bakan Uraloğlu’nun Isparta’daki ilk durağı AK Parti Isparta İl Başkanlığı olacak.
  • Valilik Ziyareti: İl Başkanlığı temaslarının ardından Isparta Valiliği ziyaret edilecek.
  • Saat 14.00: AK Parti Isparta Önceki Dönem İl Başkanı Abdullah Gülcemal’in hanesine ziyaret gerçekleştirilecek.
  • Saat 17.00: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir araya gelecek olan Bakan Uraloğlu, belediye ziyaretinin ardından kentten ayrılacak.

Milletvekilleri ve MKYK Üyeleri Sahaya İniyor

Ziyaretin yalnızca merkezle sınırlı kalmayacağını belirten AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, geniş bir heyetle tüm ilçelerde sahada olacaklarını söyledi.
 
Ankara, Konya, Muğla, Antalya ve Karaman milletvekilleri ile MKYK üyelerinin de Isparta’ya geldiğini ifade eden Başkan Er; ilçelerde ilçe başkanlarının koordinasyonunda halk buluşmaları, esnaf ziyaretleri, şehit ve gazi yakınları ziyaretlerinin gerçekleştirileceğini vurguladı.
 

İl Başkanı Furkan Cem Er: "Yeni Müjdeler Geliyor"

Bakan Uraloğlu’nun son 6-7 ay içerisinde Isparta’ya ikinci kez geldiğine dikkat çeken İl Başkanı Furkan Cem Er, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Türkiye Buluşmaları kapsamında Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nu Isparta merkezimizde misafir ediyoruz. Tüm il ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu programla sahayı kılcal damarlarına kadar gezeceğiz. Sayın Bakanımızın bu ziyaretiyle Ispartalı hemşehrilerimize yine çok güzel müjdeler vereceğine inanıyoruz. Ziyaretin kentimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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