Cam Seyir Terası Rutin Bakım Nedeniyle Belirli Günlerde Kapalı

Isparta Belediyemiz tarafından Kirazlıdere Kafe Restoran önünde inşa edilip halkımızın hizmetine sunulan Cam Seyir Terası, rutin bakım çalışmaları nedeniyle belirli günlerde kapalı olacaktır. 28-29 Ağustos (Çarşamba ve Perşembe) ve 2 Eylül (Pazartesi) tarihlerinde bakım dolayısıyla kapalı olan teras, 30-31 Ağustos (Cuma ve Cumartesi) ve 1 Eylül (Pazar) günlerinde ise ziyarete açık olacak.

Isparta Belediyesi, halkımızın güvenliği ve konforu için rutin bakım çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.