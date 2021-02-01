1 Şubat 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde günün dikkat çeken önemli haberlerini sizler için derledik.

Koronavirüs salgını durmak bilmiyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları ile bir anda tüm dünyada rakamlar katlanırken İtalya’dan çok çarpıcı bir haber geldi. Koronavirüsle Mücadele Gücü Başkanı, virüsün İngiliz varyantı karşısında maskelerin de koruyucu gücü olmadığını söyledi.

İzmirliler sabaha panikle başladı. Bölgede saat 8 ile 11 buçuk arasında çok sayıda sarsıntı meydana geldi. 5,1 ve 5,2 şiddetindeki depremler ise İzmirlileri korkuttu.

ABD’de başkan değişti, terör örgütleri yeniden dillendi. YPG’nin sözde lideri Abdi Şahin, Biden yönetimi ile ortak program hazırlayacaklarını duyurdu; ABD ise terör örgütüne silah yağdırmaya devam etti.

Tarlada 3 lira olan portakal tüccarlar, komisyoncular ve sevkiyatçılar arasında elden ele dolaşarak 3 katına çıkıyor. Sadece al-sat yapan aracılar, 3 liralık portakalın markete girmeden önce 7,5 liraya, rafta ise 9 liraya çıkmasına sebep oluyor.

ABD’de dev yatırımcılara finansal savaş açan küçük yatırımcılar bu kez gümüşe yatırım kararı aldı. Gümüş saatler içinde yüzde 7 değer kazandı. Biz yine de sizi uyaralım. Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir.

Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında ben de varım dedi. Siyah-beyazlıların yenilmesiyle liderlik Fenerbahçe’ye geçti

Ara transfer dönemi bitmeden kulüpler üst üste imzaları açıkladı. Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe’ye imza atarken Galatasaray Gedson Fernandes ve Yedlin’i renklerine bağladı. Güven Yalçın Beşiktaş’tan Lecce’ye transfer oldu. Trabzonspor da Yunus Mallı’ya imza attırdı.

