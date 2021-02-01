Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü yeni binasında ziyaret etti. Belediye Başkanı Veli Gök’ü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Şube Müdürleri karşıladı. Yeni binayı gezen Başkan Veli Gök emeği geçenlere teşekkür ederek ilçe ve kurum için güzel bir mekan olduğunu ifade etti. Yeni eğitim döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projelere imza atacağını belirten başkan eğitime gereken desteği vereceğini söyledi. İlçemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız diyen Başkan Gök, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)