Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Sorunları Masaya Yatırıldı

KARAKOLDA DOĞRU SÖYLÜYORUZ, MAHKEMEDE ŞAŞIRIYORUZ

TESCİLLİ ELMAYA DESTEK VERİLMELİ

YURTDIŞI PAZARINDA ÜYELERİMİZİN ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

HAYAL MAHSULÜNÜN PEŞİNDEN KOŞMAYALIM

Isparta Milletvekili Sayın Mehmet Uğur Gökgöz, Borsamızın ev sahipliğinde Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık sorunlarının konuşulduğu 2021 yılının ilk Meclis toplantısına katıldı.Toplantıda, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan, Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, Yönetim ve Meclis Üyelerimiz de hazır bulundu.Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Adar, Isparta’nın tarım ve hayvancılık sorunlarını masaya yatırılacağı ve tüm yönetim ve meclis üyelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin talep ve önerilerini aktaracağını söyledi. Başkan Adar konuşmasını şöyle devam etti: “ Burada hazır bulunan mevcut Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz kendilerine göre temsil etmiş oldukları İl ve İlçelerde sürdürdükleri faaliyetlerini, sorunlarını ve yaşanan sıkıntıları içinden geldiği gibi anlatıp, çözüm önerilerini de hep birlikte istişare edelim istedik. Bu düşünceyle Sayın Vekilimizi davet ettik ve oda bizleri kırmayıp teşrif ettiler.Ticaret İl Müdürümüz ve Bakanlıktan gelen yetkililerle daha önceden toplantılar yaptık. Bu sorunları onlara da ilettik. 2009 yılında Elma da yaşanan sorunlar sebebiyle dönemin vekilleriyle birlikte hükümetten destek istedik. Taleplerimiz değerlendirildi ve 1 yıl için 50 USD ihracat desteği aldık. Yine Süt konusunda 2009 yılından beri mücadele ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na dosya verdik. Bu ve benzeri girişimlerle süttozu desteği sağlandı.O dönem için üreticiye nefes oldu.Keza hayvancılık da yaşanan sıkıntıları ilettik. Damızlık hayvanlar kesiliyor bunlar kesilmemeli. Kestiğimiz damızlık hayvanlar yüzünden ithal hayvan almak zorunda kalıyoruz ve bu sebeple sürekli geriye gidiyoruz. Biz bu toplantıları sürekli düzenliyoruz fakat bizim sorunumuz karakolda doğru söylememiz, mahkemede şaşmamız. Onun için doğru bildiğimiz her şeyi açıkça söylememiz gerekiyor.Bizim en büyük sıkıntımız kayıtdışılık. Ticareti kayıt altına almalı ve tüccarlarımızı, sanayicilerimizi aynı ligde koşturmalıyız.Yoksa her yıl yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçemeyiz. Sütte ve canlı hayvan da olduğu gibi elmada ve diğer yaş ürünlerde de üretilen ve ürettiğini tescil ettirerek kayıt altına alan firmalara destek vermeliyiz. Böylelikle hem ülkemiz hem de çiftçimiz kazanmış olacak. Herkes kazanacak.Yaş sebze meyve sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz ile yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Fuarları gezdik, hallere dolaştık. Büyük market zincirlerinde İlimiz deki firmalarımızın ürünlerini görünce onur duyduk. Çok güzel bir duygu. Kendi ürünümüzü satmış gibi sevindik. En son Hindistan’da gördüğümüz ilgi bizi mutlu etti.Ciddi bir potansiyel yakaladık. İnşallah gelişerek devam edecek. Hollanda programımızda , modern hayvancılık sistemlerini yakından inceleme imkanı bulduk. Koca çiftliği 3 kişiyle döndürüyorlar. Hayvanlara çip takmışlar bu teknoloji sayesinde hayvandan elde edilecek ürünlerin protein değerlerine varıncaya kadar ölçüm yapabiliyorlar. Ve bu ölçüde bakımı yapılıyor. Hayvandan elde edilen süt ise soğutma tanklarına konuluyor tüccar gelip buradan eliyle koymuş gibi alıp götürüyor. Yine başka bir yurtdışı İtalya gezimizde ise kooperatifleşmeyi yerinde gördük. Üretilen ürünlerin taşınması, ambalajlanması, paketlenmesi. Kendimizle kıyasladığımızda ise bizimde geldiğimiz nokta iyi aslında ama bizdeki sorun birlikte hareket etmeyişimiz. Yapılanı öveceğiz, yapılmayanı konuşacağız.Gülyağında da ciddi sıkıntılarımız var. Böyle devam edersek önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntılara yol açacak. Sanayici ne kadar satarsa, müstahsilden o kadar alır. Bu sektörde de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.Tarım ve Hayvancılığın sorunlarını dinleme adına biraraya geldiklerini ifade eden Isparta Milletvekili Sayın Gökgöz, Borsamız Meclis Üyelerinin fikirlerini dinleyip yol haritamızı paylaşmak istiyoruz diye konuştu. Gökgöz “ Isparta da, yöremizde ve ülkemizde Tarımsal sorunlarıyla alakalı sıkıntıları hem yerinde dinlemek hem sizlerin fikirlerinizi başvurmak adına bu amaçla Ticaret Borsamızın Meclisine katıldık. Bu vesileyle ben ve sorunlarınızı ve önerilerinizi dikkate alacak, Tarım ve Ticaret İl Müdürlerimizle beraber sizleri hem dinleyelim hem de tarımdaki hedefimiz, yol haritamızın ne olduğunu sizlerle paylaşalım istiyoruz. Burada önerilerinizi dikkatle dinleyeceğiz ve Isparta’mıza, Ülkemize nasıl bir katkıda bulunabiliriz hep beraberce istişare edip bir karara varacağız.” dedi.Tüm meclis üyelerimizin sektör bazlı sıkıntılarını dikkatli dinledim ve notlarımı aldım. Burada önemli olan, konuları çözüme kavuşturmak. Amerika’yı baştan keşfetmeye gerek yok. Kanun ve mevzuat çerçevesi içinde elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızdayım. Toplantıya Ticaret İl Müdürüm ve Tarım İl Müdürüm ile katılmamın sebebi de bu. Onlar da burada aldığımız kararları kendi teşkilatlarıyla, bağlı buldukları Bakanlıklarla istişare edecekler. İlçe Müdürleriyle görüşüp toplantı organize edecekler. Bizlerde gerekli mercilere konuları taşıyacağız. Anlattıklarınızdan anlaşılan en önemli nokta; birliğe ihtiyacımız var. Öncelikle bizim kayıtdışılığı önlememiz gerekiyor. Ticari faaliyet gösterenleri kayıt altına alacağız. ÇKS sistemine dahil edeceğiz. İşimizi şeffaf ve doğru götürmeliyiz ki, tüccarımızı garantili ürün almayı teşvik edelim. Heyecanım var. Hayal mahsulünün peşinden koşmaya gerek yok. Aklın yolu birdir. Birlik içinde olursak bizi kimse yıkamaz. Burası kendini tescillemiş bir kurum. Başkanımız çok doğru konuşuyor ve söylediklerini harfiyen katılıyorum. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah bu işe ön ayak olacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Borsa Başkanım Ahmet Adar, Meclis Başkanım Mehmet Ali Doğan, Daire Müdürlerim ve sizlere gayretlerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum.” dedi.Toplantı iyi dilek ve temennilerle son buldu.