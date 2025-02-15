KANSEV Üyelerine Müzikli Moral Desteği

Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği (KANSEV), hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Müzik Kulübü Öğretmeni Arif Karakale, Sosyal Yardımlaşma Kulübü Öğretmeni Zehra Eliş ve okulun öğrencileri, KANSEV’i ziyaret ederek üyelerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Müziğin Gücüyle Moral Buluşması

Dernek binasında gerçekleşen etkinlikte, Isparta’nın telli çalgılar konusunda en usta isimlerinden biri olarak bilinen Arif Karakale, seslendirdiği şarkılarla KANSEV üyelerine moral dolu anlar yaşattı. Öğrenciler ise yalnızca bir ziyaret gerçekleştirmekle kalmayıp, müziğin iyileştirici gücünü hep birlikte hissettiler.

Öğrenciler İçin Hayata Dokunma Deneyimi

Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri, bu ziyareti derslerini canlı olarak işlemek ve teorik bilgiyi sahada deneyimlemek amacıyla düzenlediklerini belirtti. Onlar için bu etkinlik, yalnızca bir ders değil; aynı zamanda hayata dokunmanın ve paylaşmanın en güzel yollarından biri oldu.

Dernek Başkanı’ndan Teşekkür Mesajı

KANSEV Başkanı Cemaliye Bardakçı, öğrencilerin gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaretin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, "Kanserle mücadelede en önemli şey moral ve motivasyon. Bugün burada gençlerimizin sevgisi, ilgisi ve müziğin gücüyle üyelerimize büyük bir moral kaynağı olduk. Bu ziyaretin tüm hastalarımıza umut olması en büyük temennimiz” dedi.

Unutulmaz Bir Anı

KANSEV üyeleri, kendilerine bu özel günü armağan eden öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, müziğin ritmiyle moral buldukları bu anların uzun süre hafızalarında kalacağını dile getirdi. Müziğin iyileştirici etkisi, bu anlamlı buluşmada bir kez daha kendini gösterdi.