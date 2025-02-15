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Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!

Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!
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Isparta Jandarmasından Zehir Tacirlerine Darbe!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri titiz analiz çalışmaları sonucunda uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Gönen’de Büyük Operasyon

Gönen ilçesinde 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında 2.800 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda C.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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