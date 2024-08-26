Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği Davraz'da Yapılacak

Isparta Valiliği koordinasyonunda, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen “Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği,” bu yıl 30 Ağustos – 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Davraz Dağı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, gökyüzü tutkunlarına Perseid Meteor Yağmurları’nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı sunacak.

Etkinlik öncesinde Vali Aydın Baruş başkanlığında, şenliğe katkı sağlayan kurumların temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, etkinlik hazırlıkları ve güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Vali Baruş, Isparta'nın karanlık gökyüzü noktaları açısından zengin bir bölge olduğunu belirterek, Davraz’da ilk defa yapılacak olan bu şenliğin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. Vali Baruş, şenliklerin Isparta için önemli bir turizm etkinliği olacağını ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik, üç gün sürecek ve katılımcılara gece boyunca meteor yağmurlarını izleme fırsatı sunacak. Ayrıca, güneş gözlemleri, bilim atölyeleri, doğa yürüyüşleri ve çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler de şenlik programında yer alacak. Isparta ve çevre ilçelerden etkinliğe katılacak vatandaşlar için 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında saat 12:00, 14:00 ve 16:00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünden toplu taşıma araçları sağlanacak.

Şenlikle ilgili detaylı programlar ve katılım formlarına www.ispartagozlemsenlikleri.com, Instagram, Facebook ve X (Twitter) hesaplarından ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA VALİLİĞİ



