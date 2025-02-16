ITSO’dan Sanayiye Büyük Destek: Serbest Bölge Projesinde Önemli Aşama

Isparta’nın sanayi ve ticaret potansiyelini artırmak amacıyla Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) öncülüğünde yürütülen Serbest Bölge projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan projenin fizibilite raporu hazırlandı ve yetkililere sunuldu.

Serbest Bölge Fizibilite Çalışması Tamamlandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) toplantı salonunda gerçekleştirilen fizibilite raporu değerlendirme toplantısına, Isparta Valisi Abdullah Erin başkanlık etti. Toplantıya Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcısı Şakir Uygun, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu, Genel Sekreter Ercüment Çeliköz, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve proje paydaşları katılım sağladı.

Toplantıda, projenin Isparta ekonomisine sağlayacağı katkılar, yatırım fırsatları ve lojistik avantajlar detaylı şekilde ele alındı. Çalışmaları yürüten danışman firmanın kurucusu Zehra Birol, fizibilite raporunun sonuçlarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sanayi ve Ticarette Yeni Bir Dönem Başlıyor

Serbest Bölge projesi, bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerini güçlendirmeyi ve yatırımcılar için cazip bir merkez oluşturmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte, gerekli izin ve onayların alınmasının ardından uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor.

Isparta Valisi Abdullah Erin, projeye destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, “Isparta’mızın ekonomik geleceği için stratejik önem taşıyan bu projede emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, milletvekillerimize, ITSO Başkanımıza, Keçiborlu Belediye Başkanımıza, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

ITSO Başkanı Çelik: “Ekonomik Büyüme İçin Önemli Bir Adım”

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Serbest Bölge projesinin tamamlanan fizibilite çalışmalarının büyük bir başarı olduğunu belirterek, “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncülüğünü üstlendiğimiz bu proje, şehrimizin ekonomik potansiyelini artırarak yatırımcıları bölgeye çekecek ve yeni istihdam olanakları yaratacaktır. Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin daha da güçlenmesiyle Isparta’nın ekonomik büyümesine büyük katkı sağlanacaktır.” diye konuştu.

Serbest Bölge projesinin hızla ilerlemesi için sürecin titizlikle takip edileceğini vurgulayan Çelik, gerekli izinlerin alınmasının ardından uygulama aşamasına geçmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Isparta’nın ekonomik geleceğine yön verecek bu önemli projeyle ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.