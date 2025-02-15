Isparta’da Paketleme Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı

Isparta Ticaret Borsası, şehirde faaliyet gösteren paketleme tesislerini bir araya getiren önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantının amacı, ihracatçılarımızın üretimden ihracat sürecine kadar yaşadığı sorunlardan biri olan paketleme tesislerindeki işçilerin işe giriş bildirimleri ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirme yapmak, sorunları ele almak ve çözüm önerileri sunmaktı.

Sektörün Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Kurucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Bayındır ve Sadettin Güneş, SGK İl Müdür Yardımcısı Muhammed İnce, İşveren Servisi’nden Barış Özdamar, Denetmenler Halil Manay ve Aziz Özdemir ile paketleme tesislerinde faaliyet gösteren birçok sektör temsilcisi katılım sağladı.

Başkan Şahin’den Sektörle İlgili Önemli Notlar

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Hüdai Şahin, Isparta’nın elma ihracatındaki kritik konumuna vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren elma ihracatında yeni pazar arayışlarındayız. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalar sonucunda büyük bir pazar olarak Mısır’ı belirledik ve yaklaşık iki yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlıklar, TOBB, Mısır’daki büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirlikleri üzerinden girişimlerimize devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Şahin, paketleme tesislerinde çalışan işçilerin işe giriş ve ödeme süreçlerindeki yaşadığı zorluklara da dikkat çekerek, bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti. Bu çerçevede toplantının önemine vurgu yaparak, sözü SGK İl Müdür Yardımcısı Muhammed İnce’ye bıraktı.

SGK Temsilcilerinden Bilgilendirme ve Çözüm Önerileri

SGK yetkilileri, paketleme sektörü işverenlerinin karşılaştığı yasal prosedürler ve ödeme süreçleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Muhammed İnce, Barış Özdamar, Halil Manay ve Aziz Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından, toplantıya katılan firma temsilcilerinin soruları yanıtlandı.

Yetkililer, işçilerin sigorta girişleri, sosyal güvenlik yükümlülükleri ve mevzuat hakkında açıklamalarda bulunarak, sektörün karşılaştığı temel sorunlara dair çözüm yollarını tartışmaya açtı.

Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen bu toplantının, paketleme sektörü için sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.