Isparta'nın gül kültürü çocuk kitabına ilham oldu

"Her İle 1 Kitap" projesi kapsamında hazırlanan "Isparta – Gül Bahçesinin Kokulu Sırrı" adlı çocuk hikâyesi yayımlandı. Yazar Alper Murat Kirpik'in kaleme aldığı eser, Isparta'nın simgesi haline gelen gülü; iyilik, merhamet ve güzel ahlak temalarıyla buluşturarak çocuklara masalsı bir yolculuk sunuyor.

Türkiye'nin 81 ilini çocuk hikâyeleriyle tanıştırmayı amaçlayan "Her İle 1 Kitap" projesinin Isparta kitabı okuyucularla buluştu. Yazar ve yayıncı Alper Murat Kirpik tarafından hazırlanan "Isparta – Gül Bahçesinin Kokulu Sırrı", şehrin gül kültürünü çocukların hayal dünyasına taşıyan bir hikâye olarak dikkat çekiyor.

Hikâyede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Isparta'nın eski gül bahçelerinde yayılan gizemli bir kokunun peşine düşen küçük Zeynep'in macerası anlatılıyor. Eski bir gül bahçesinde keşfettiği sıra dışı bir gül sayesinde başlayan yolculuk, çocuklara iyilik, sabır, merhamet ve güzel davranışların önemini masalsı bir anlatımla aktarıyor.

Zeynep'in, Rüzgârın Bahçesi, Gölgelerin Bahçesi ve Duaların Bahçesi olmak üzere üç farklı bölümde çıktığı yolculuk boyunca verdiği sözün değeri, korkularla yüzleşmenin önemi ve kalpten edilen duaların gücü işleniyor. Hikâyenin temel mesajı ise, "İnsan, geride bıraktığı güzelliklerle hatırlanır." cümlesiyle özetleniyor.

81 il, 81 ayrı hikâye

"Her İle 1 Kitap" projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinin tarihi, kültürel ve doğal değerleri çocuk hikâyeleriyle anlatılıyor. Yaklaşık üç aylık çalışmanın ürünü olan projede şehirlerin simgeleri, masalsı karakterler ve değerler eğitimi aynı hikâye çatısı altında buluşturuluyor.

Projenin yazarı Alper Murat Kirpik, hikâyelerin yalnızca okunmakla kalmayacağını, aynı zamanda çocuk şarkılarıyla da desteklendiğini belirtiyor. Efsunlu Amca tarafından hazırlanan şarkılar, Hayal Kırıntısı YouTube kanalında çocuklarla buluşurken, kitaplar ise Google Kitaplar üzerinden ücretsiz olarak erişime açılıyor.

Hedef 81 çocuk kitabı

Projenin bir sonraki aşamasında ise hazırlanan hikâyelerin resimlendirilerek 81 ayrı çocuk kitabı halinde yayımlanması hedefleniyor. Bu kapsamda görsel tasarım ve basım süreci için sponsor desteği aranıyor.

Türkiye'nin kültürel değerlerini çocuklara hikâyeler aracılığıyla tanıtmayı amaçlayan proje, şehirleri ezberletmek yerine onların hikâyelerini sevdirerek aktarmayı hedefliyor. Isparta'nın gül bahçelerinden Hakkâri'nin Zap Suyu'na kadar her ilin kendine özgü değerleri, çocukların hayal dünyasında yeni bir masala dönüşüyor.