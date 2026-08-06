Isparta Belediye Meclisi'nde dengeler değişti:Yeni Parti ana muhalefet oldu

Isparta Belediye Meclisi'nde dengeler değişti:Yeni Parti ana muhalefet oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 05.08.2026 03:02
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Isparta Belediye Meclisi'nde dengeler değişti: CHP'nin meclis grubu sona erdi, Yeni Parti ana muhalefet oldu

ISPARTA – Isparta Belediye Meclisi'nde yaşanan istifaların ardından siyasi dengeler yeniden şekillendi. Paylaşılan bilgilere göre, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden belediye meclis üyesi olarak seçilen 8 ismin tamamının partilerinden ayrılmasıyla CHP'nin meclisteki temsil gücü tamamen sona erdi.

37 üyeden oluşan Isparta Belediye Meclisi'nde yaşanan gelişmenin ardından CHP'nin belediye meclis grubu ortadan kalkarken, seçimlerde 6 meclis üyesiyle temsil hakkı kazanan Yeni Parti, meclisin en büyük muhalefet grubu konumuna yükseldi.

Mecliste yeni dönem

İstifaların ardından belediye meclisindeki siyasi tablo önemli ölçüde değişti. CHP'nin mecliste üyesinin kalmamasıyla birlikte ana muhalefet görevi Yeni Parti'ye geçti. Böylece meclis çalışmalarında komisyon üyelikleri, grup temsili ve muhalefetin yürüttüğü faaliyetlerde de yeni bir dönem başlamış oldu.

Yeni Parti'nin ana muhalefet sıfatını kazanmasının ardından belediye meclisinde görev yapacak komisyon üyelerinin de belirlendiği öğrenildi. Yeni oluşan tabloyla birlikte parti, mecliste daha etkin bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Siyasi dengeler yeniden şekillendi

Yerel seçimlerin üzerinden geçen sürede yaşanan parti değişiklikleri ve istifalar, Isparta Belediye Meclisi'ndeki güç dağılımını önemli ölçüde değiştirdi. CHP'nin mecliste temsil edilmediği yeni dönemde, muhalefetin nasıl bir yol izleyeceği ve belediye meclisindeki çalışmaların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Öte yandan siyasi kulislerde, önümüzdeki süreçte mecliste yeni görev dağılımları ve komisyon çalışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Yeni Parti'nin mecliste izleyeceği politika ve belediye yönetimine karşı ortaya koyacağı muhalefet anlayışına çevrildi.

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