Isparta’da deprem! 1,6 büyüklüğünde sarsıntı

Isparta’da deprem! Gelendost’ta 1,6 büyüklüğünde sarsıntı
Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı bölgesinde 1,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 16.34’te kaydedilen depremin derinliği 14,7 kilometre olarak açıklandı.
Gelendost’ta deprem meydana geldi
Isparta’da meydana gelen deprem, Gelendost ilçesine bağlı Çaltı bölgesinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 26 Eylül 2026 tarihinde saat 16.34’te meydana gelen depremin büyüklüğü 1,6 olarak ölçüldü.
Depremin odak derinliğinin 14,7 kilometre olduğu bildirildi. Sarsıntının merkez üssü 38.2170 kuzey enlemi ve 30.9990 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.
Depremin merkez üssü Çaltı
Depremin merkez üssü, Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı bölgesi olarak belirlendi. 1,6 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin paylaşılan bilgilerde, herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin açıklama yer almadı.
Çaltı-Gelendost depremi bilgileri
Büyüklük: 1,6
Merkez üssü: Çaltı-Gelendost, Isparta
Tarih: 26 Eylül 2026
Saat: 16.34
Derinlik: 14,7 kilometre
Koordinatlar: 38.2170° Kuzey, 30.9990° Doğu
Kaynak: Kandilli Rasathanesi
Isparta ve çevresindeki deprem hareketliliği vatandaşlar tarafından takip ediliyor.