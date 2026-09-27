Isparta’da deprem! 1,6 büyüklüğünde sarsıntı

Isparta’da deprem! Gelendost’ta 1,6 büyüklüğünde sarsıntı

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı bölgesinde 1,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 16.34’te kaydedilen depremin derinliği 14,7 kilometre olarak açıklandı.

Gelendost’ta deprem meydana geldi

Isparta’da meydana gelen deprem, Gelendost ilçesine bağlı Çaltı bölgesinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 26 Eylül 2026 tarihinde saat 16.34’te meydana gelen depremin büyüklüğü 1,6 olarak ölçüldü.

Depremin odak derinliğinin 14,7 kilometre olduğu bildirildi. Sarsıntının merkez üssü 38.2170 kuzey enlemi ve 30.9990 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

Depremin merkez üssü Çaltı

Depremin merkez üssü, Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı bölgesi olarak belirlendi. 1,6 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin paylaşılan bilgilerde, herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin açıklama yer almadı.

Çaltı-Gelendost depremi bilgileri

Büyüklük: 1,6

Merkez üssü: Çaltı-Gelendost, Isparta

Tarih: 26 Eylül 2026

Saat: 16.34

Derinlik: 14,7 kilometre

Koordinatlar: 38.2170° Kuzey, 30.9990° Doğu

Kaynak: Kandilli Rasathanesi

Isparta ve çevresindeki deprem hareketliliği vatandaşlar tarafından takip ediliyor.