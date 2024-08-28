Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği Davraz Dağı’nda Başlıyor

Isparta Valiliği koordinasyonunda ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen “Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği” bu yıl 30 Ağustos – 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Davraz Dağı’nda gerçekleştirilecek. Sekizinci kez düzenlenen bu şenlik, gökyüzü meraklılarını bir araya getiriyor.

Etkinlik boyunca katılımcılar, güneş gözlemi ve gece gözlemlerinin yanı sıra bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu dolu bir programla buluşacak. Üç gün sürecek olan şenlikte, gece boyunca meteor yağmurlarına şahitlik etme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler, bilim atölyeleri, doğa yürüyüşleri ve çeşitli gösterilerle unutulmaz anlar yaşayacak.

Etkinlik programı ve katılım formuna ulaşmak için www.ispartagozlemsenlikleri.org adresini ziyaret edebilirsiniz.



