Isparta Sağlıklı Hayat Merkezleri: Kapsamlı Sağlık Hizmetleriyle Yanınızda

Isparta Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), geniş bir yelpazede sunduğu hizmetlerle vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu merkezlerde obeziteden kanser taramasına, psikolojik danışmanlıktan çocuk gelişim danışmanlığına kadar birçok alanda hizmet alabilirsiniz.

Sunulan Hizmetler:

Beslenme Danışmanlığı: Obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması.

Obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması. Psiko-sosyal Danışmanlık: Psikologlardan bireysel danışmanlık ve destek.

Psikologlardan bireysel danışmanlık ve destek. Kadın ve Üreme Sağlığı: Gebe bilgilendirme ve kadın sağlığı hizmetleri.

Gebe bilgilendirme ve kadın sağlığı hizmetleri. Kanser Erken Teşhis ve Tarama (KETEM): Rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları.

Rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları. Sigara Bırakma Danışmanlığı: Tütün bağımlılığına yönelik eğitim, danışmanlık ve tedavi hizmetleri.

Tütün bağımlılığına yönelik eğitim, danışmanlık ve tedavi hizmetleri. Hareketli Yaşam ve Egzersiz: Pilates ve egzersiz kurslarıyla sağlıklı yaşamı teşvik etme.

Pilates ve egzersiz kurslarıyla sağlıklı yaşamı teşvik etme. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı: Çocuklar için ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taramaları.

2024 yılının ilk 6 ayında, KETEM biriminde rahim ağzı kanseri taramasında 987, meme kanseri taramasında 1.611, ve kolon kanseri taramasında 1.056 kişiye hizmet verilmiştir. Psikososyal Destek Birimimizde 1.431 kişi psikolojik danışmanlık, 747 çocuk ise çocuk gelişim uzmanlarımızdan destek almıştır. Beslenme ve Obezite Birimimizde 398 vatandaşımız diyetisyen ve fizyoterapistlerimizden faydalanmıştır. Ayrıca, sigara bırakma polikliniğimiz 467 kişiye hizmet sunmuştur.

Adres: İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı No:104 (Eski Gülkent Devlet Hastanesi Yerleşkesi) Telefon: 0 (246) 232 93 79 / 232 31 31 / 232 93 79 / 232 76 92 / 232 23 40 / 232 23 41 / 232 76 43

Sağlıklı bir yaşam için Isparta Sağlıklı Hayat Merkezleri yanınızda!