Isparta'da Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 02-08 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.

Yapılan operasyonlarda:

11,32 gram metamfetamin

1.507 kullanımlık sentetik kannabinoid

1,3 gram esrar

23 adet sentetik ecza

2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Toplamda 33 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 29 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem gördü. Ayrıca, 4 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, narkotik suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, Isparta genelinde uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve halkın ihbarlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.