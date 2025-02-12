Isparta'da Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 02-08 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.
Yapılan operasyonlarda:
- 11,32 gram metamfetamin
- 1.507 kullanımlık sentetik kannabinoid
- 1,3 gram esrar
- 23 adet sentetik ecza
- 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Toplamda 33 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 29 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem gördü. Ayrıca, 4 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, narkotik suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yetkililer, Isparta genelinde uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve halkın ihbarlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.