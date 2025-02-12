Isparta Valiliği Logosunu Yeniledi

Isparta Valiliği, resmi logosunu yenileyerek modern ve özgün bir tasarıma geçti. Yeni logoda, Isparta'nın simgesi olan gül motifine stilize bir yorum getirilirken, geleneksel ve çağdaş unsurlar bir araya getirildi.

Daire biçimindeki logonun merkezinde, geometrik hatlarla oluşturulmuş bir gül figürü yer alıyor. Bu figür, şehrin kültürel mirasını ve simgesel değerini yansıtırken, modern çizgileriyle de çağdaş bir kimlik sunuyor. Logonun dış çemberinde ise Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ve Isparta Valiliği ismi, klasik devlet logolarında olduğu gibi yıldızlarla çevrelenmiş şekilde yer alıyor.

Yeni logo, hem kurumsal kimliği güçlendirme hem de Isparta'nın marka değerini vurgulama amacı taşıyor. Valilikten yapılan açıklamada, değişimin şehrin tarihine ve geleceğine uygun bir tasarım anlayışıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni logonun kamu kurumlarında, resmi belgelerde ve dijital platformlarda kullanılmaya başlandığı duyuruldu.



İŞTE YENİ TASARIM LOGO VE ESKİ LOGO







