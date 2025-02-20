Öğrencilere Trafik Bilinci Kazandırılıyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin erken yaşta trafik kurallarını öğrenmesi ve güvenli bir trafik bilincine sahip olması için eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Çünür Mahallesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilköğretim öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi. Jandarma Trafik Timleri tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafikte durma, duraklama ve park etme yöntemleri, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, takip mesafesi, trafik levhaları ve yol işaretlemeleri gibi konular aktarıldı. Öğrenciler, eğitim otoları ve bisikletlerle pratik yaparak kuralları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarını yetiştirmek amacıyla benzer eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.