AVM,Kuaförler,Taksiler ve Pazarlar Denetlendi

Koronavirüs pandemesiyle başarılı şekilde mücadelesini yürüten Türkiye tedbiri elden bırakmadan normalleşme sürecine giriyor. Bu süreç; Isparta’da da Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında alınan kararlarla yakından takip ediliyor. Tedbirli normale dönüşün ilk ayağında alışveriş merkezleri, berberler, ticari taksiler, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında uygulanan bazı kısıtlamalar belirli kurallara uymak koşuluyla kaldırılmıştı.Bu kapsamda Isparta Valiliği oluşturduğu ekiplerle alışveriş merkezleri, berberler, ticari taksiler, pazar yerleri ve ulaşım araçlarında alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetlemek için şok denetimler gerçekleştiriyor. Denetim görevlileri iş yerlerinde ve araçlarda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulup uyulmadığını denetleyerek kurallara uymayan işletme ve vatandaşlara idari para cezası uyguladı.Denetimler kapsamında alışveriş merkezleri, berberler, ticari taksiler, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında; görevliler tarafından sosyal mesafe kuralları, hijyen tedbirleri, malzeme ve giyilmesi zorunlu kıyafetler hakkında bilgilendirme de bulundular. Ekipler vatandaşları da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirtilen kurallara uymaları konusunda çeşitli uyarılar yaptılar.