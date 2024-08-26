Isparta'da 206 Şok Uygulama Sonucunda Silah ve Çalıntı Araç Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında gerçekleştirilen 206 şok uygulama sonucunda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda:

6 adet ruhsatsız tabanca,

5 adet ruhsatsız av tüfeği,

8 adet kurusıkı tabanca,

1 adet kesici alet,

86 adet fişek,

1 adet çalıntı araç

Ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ