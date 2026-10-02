Akaryakıtta zamlı tarife başladı: Tabelalar değişti Akaryakıtta beklenen ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. 1 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış yaşanırken, dün gündeme gelen yüksek tutarlı zamların tamamı tek seferde pompaya yansımadı. Motorinde yaklaşık 3,60 TL, benzinde 4 liranın üzerinde, LPG’de ise yaklaşık 1,45 TL’lik artış gerçekleşti.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni tarife uygulanmaya başladı.

Gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar değişirken, araç sahipleri yeni fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Motorine 3,60 TL zam geldi Yeni düzenlemenin en dikkat çekici yansımalarından biri motorin fiyatlarında oldu.

Motorinin litre fiyatına yaklaşık 3 lira 60 kuruş zam geldi. Böylece dizel araç kullanan sürücülerin yakıt maliyeti bir kez daha yükseldi. Benzinde 12 liralık zam beklentisi değişti Dün akşam saatlerinde benzinin litre fiyatına 12 lira 48 kuruşa kadar zam gelebileceği konuşuluyordu.

Ancak beklenen yüksek artışın tamamı tek seferde pompaya yansımadı. Yapılan düzenlemeyle birlikte benzindeki artışın kademeli şekilde uygulanması gündeme geldi.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatında 4 liranın üzerinde artış gerçekleşti.

Böylece sürücülerin beklediği 12 liralık tek seferlik zam yerine, artışın belirli dönemlere yayılarak uygulanması gündeme gelmiş oldu. LPG de zamlandı Otogaz kullanan sürücüler de yeni tarifeden etkilendi.

LPG'nin litre fiyatında yaklaşık 1,45-1,48 TL civarında artış yaşandı.

Böylece benzin ve motorinin ardından LPG fiyatlarında da yeni tarife dönemi başladı. Akaryakıt tabelaları değişti Zamların pompaya yansımasıyla birlikte Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yenilendi.

Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe, dağıtım şirketi ve istasyona göre değişiklik gösterebildiği için sürücülerin güncel fiyatları istasyon bazında kontrol etmesi gerekiyor. Zamların devamı gündemde ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir süreç başlamış oldu.

Benzinde dün gündeme gelen yüksek tutarlı artışın tek seferde uygulanmaması, önümüzdeki dönemde yeni fiyat değişikliklerinin de gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

Benzin, motorin ve LPG kullanan milyonlarca sürücü için zamlı tarife bugün itibarıyla pompaya yansıdı.