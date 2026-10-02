Doğalgazda yeni dönem: İşte Isparta’daki sınır...

Doğalgazda yeni dönem: Isparta’da sınır 29,65 metreküpDoğalgazda kademeli tarife uygulaması bu kış ilk kez faturalara yansıyacak. Isparta’da konut aboneleri için ekim ayındaki tüketim sınırı 29,65 metreküp olarak belirlenirken, Burdur’da 25,13, Antalya’da ise 16,94 metreküp olarak uygulanacak. Limiti aşan aboneler daha yüksek fiyatlandırmanın uygulandığı kademeye geçecek.
Türkiye genelindeki milyonlarca doğalgaz abonesini ilgilendiren kademeli tarife uygulamasıyla birlikte faturaların hesaplanma şekli değişiyor. Yeni sistemde her il için iklim koşulları ve geçmiş dönem tüketim değerleri dikkate alınarak aylık tüketim limitleri belirlendi.
Isparta’da ekim ayı sınırı 29,65 metreküpIsparta’da konut aboneleri için ekim ayındaki Kademe-1 tüketim sınırı 29,65 metreküp olarak belirlendi.
Bu sınırın kasım ayında 106,87 metreküpe, aralık ayında ise 226,99 metreküpe yükselmesi bekleniyor.
Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında tüketim limitlerinin de yükselmesi nedeniyle Isparta’daki abonelerin önümüzdeki aylarda farklı sınırlarla karşılaşması söz konusu olacak.
Burdur’da sınır 25,13 metreküpKomşu Burdur’da ekim ayı için belirlenen tüketim sınırı 25,13 metreküp.
Burdur’da kasım ayı sınırı 92,79 metreküp, aralık ayı sınırı ise 213,55 metreküp olarak belirlendi.
Antalya’da sınır 16,94 metreküpAntalya’da ise daha ılıman iklim koşulları nedeniyle ekim ayındaki sınır daha düşük tutuldu.
Kentte ekim ayı için belirlenen Kademe-1 sınırı 16,94 metreküp. Bu sınır kasım ayında 29,44 metreküpe, aralık ayında ise 106,89 metreküpe çıkacak.
Ekim ayında bazı illerde sınırlar şöyle
- Isparta: 29,65 metreküp
- Burdur: 25,13 metreküp
- Antalya: 16,94 metreküp
- Ankara: 76,86 metreküp
- Kütahya: 70,93 metreküp
- Erzurum: 62,83 metreküp
- Kars: 53,39 metreküp
- Hakkari: 45,19 metreküp
- İstanbul: 43,73 metreküp
- Rize: 34,18 metreküp
- Diyarbakır: 31,69 metreküp
- İzmir: 25,11 metreküp
Faturalarda iki farklı kademe olacakYeni sistemde doğalgaz tüketimi iki kademede değerlendirilecek.
Normal tüketim sınırları içerisinde kalan aboneler Kademe-1 tarifesinden yararlanacak. Bu kademede vergiler ve diğer bedeller dahil nihai fiyat yaklaşık 17,88 TL/metreküp seviyesinde olacak.
Belirlenen tüketim sınırının üzerine çıkan aboneler ise Kademe-2 tarifesine geçecek. Bu kademede vergiler ve diğer bedeller dahil nihai fiyat yaklaşık 26,73 TL/metreküp olacak.
Aradaki fiyat farkı nedeniyle limitin aşılması, doğalgaz faturasında ciddi bir artışa neden olabilecek.
Sadece aşan miktar yüksek tarifeden hesaplanmayacakYeni sistemin en dikkat çekici noktalarından biri de tüketim sınırının aşılması halinde yalnızca sınırı geçen miktarın yüksek tarifeden hesaplanmayacak olması.
Kademe-2 kapsamına giren abonelerin ilgili dönemdeki toplam doğalgaz tüketimi yüksek tarife üzerinden değerlendirilecek.
Bu nedenle özellikle havaların soğumaya başladığı dönemlerde tüketimin takip edilmesi önem taşıyor.
Yaklaşık 2,8 milyon aboneyi ilgilendiriyorTürkiye genelinde yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Yeni sistem kapsamında yaklaşık 2,8 milyon abonenin belirlenen tüketim sınırlarının üzerinde kalabileceği öngörülüyor.
Tüketimi sınırlar içerisinde kalan yaklaşık 19 milyon hanenin ise devlet tarafından sağlanan destekten yararlanmaya devam etmesi bekleniyor.
Merkezi sistem kullanan apartmanlar dikkatMerkezi sistemle ısınan binalarda da tüketim hesabı ayrıca önem taşıyor.
Binalardaki toplam doğalgaz tüketiminin daire sayısına bölünmesiyle hane başına düşen ortalama tüketim hesaplanıyor. Bu nedenle merkezi sistem kullanan apartmanlarda toplam tüketimin belirlenen sınırlar içerisinde kalması önem kazanıyor.
Yeni uygulamayla birlikte özellikle Isparta, Burdur ve Antalya’da doğalgaz kullanan vatandaşların aylık tüketimlerini takip etmesi gerekecek.
Isparta’da ekim ayı için belirlenen kritik sınır 29,65 metreküp olurken, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte bu sınırın önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.