Doğalgazda yeni dönem: İşte Isparta’daki sınır...

Doğalgazda yeni dönem: Isparta’da sınır 29,65 metreküp

Isparta’da ekim ayı sınırı 29,65 metreküp

Burdur’da sınır 25,13 metreküp

Antalya’da sınır 16,94 metreküp

Ekim ayında bazı illerde sınırlar şöyle

Isparta: 29,65 metreküp

29,65 metreküp Burdur: 25,13 metreküp

25,13 metreküp Antalya: 16,94 metreküp

16,94 metreküp Ankara: 76,86 metreküp

76,86 metreküp Kütahya: 70,93 metreküp

70,93 metreküp Erzurum: 62,83 metreküp

62,83 metreküp Kars: 53,39 metreküp

53,39 metreküp Hakkari: 45,19 metreküp

45,19 metreküp İstanbul: 43,73 metreküp

43,73 metreküp Rize: 34,18 metreküp

34,18 metreküp Diyarbakır: 31,69 metreküp

31,69 metreküp İzmir: 25,11 metreküp

Faturalarda iki farklı kademe olacak

Sadece aşan miktar yüksek tarifeden hesaplanmayacak

Yaklaşık 2,8 milyon aboneyi ilgilendiriyor

Merkezi sistem kullanan apartmanlar dikkat

Türkiye genelindeki milyonlarca doğalgaz abonesini ilgilendiren kademeli tarife uygulamasıyla birlikte faturaların hesaplanma şekli değişiyor. Yeni sistemde her il için iklim koşulları ve geçmiş dönem tüketim değerleri dikkate alınarak aylık tüketim limitleri belirlendi.Isparta’da konut aboneleri için ekim ayındaki Kademe-1 tüketim sınırıolarak belirlendi.Bu sınırın kasım ayında, aralık ayında iseyükselmesi bekleniyor.Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında tüketim limitlerinin de yükselmesi nedeniyle Isparta’daki abonelerin önümüzdeki aylarda farklı sınırlarla karşılaşması söz konusu olacak.Komşu Burdur’da ekim ayı için belirlenen tüketim sınırıBurdur’da kasım ayı sınırı, aralık ayı sınırı iseolarak belirlendi.Antalya’da ise daha ılıman iklim koşulları nedeniyle ekim ayındaki sınır daha düşük tutuldu.Kentte ekim ayı için belirlenen Kademe-1 sınırı. Bu sınır kasım ayında, aralık ayında iseçıkacak.Yeni sistemde doğalgaz tüketimi iki kademede değerlendirilecek.Normal tüketim sınırları içerisinde kalan abonelertarifesinden yararlanacak. Bu kademede vergiler ve diğer bedeller dahil nihai fiyat yaklaşıkseviyesinde olacak.Belirlenen tüketim sınırının üzerine çıkan aboneler isetarifesine geçecek. Bu kademede vergiler ve diğer bedeller dahil nihai fiyat yaklaşıkolacak.Aradaki fiyat farkı nedeniyle limitin aşılması, doğalgaz faturasında ciddi bir artışa neden olabilecek.Yeni sistemin en dikkat çekici noktalarından biri de tüketim sınırının aşılması halinde yalnızca sınırı geçen miktarın yüksek tarifeden hesaplanmayacak olması.Kademe-2 kapsamına giren abonelerindeğerlendirilecek.Bu nedenle özellikle havaların soğumaya başladığı dönemlerde tüketimin takip edilmesi önem taşıyor.Türkiye genelinde yaklaşıkbulunuyor. Yeni sistem kapsamında yaklaşıkbelirlenen tüketim sınırlarının üzerinde kalabileceği öngörülüyor.Tüketimi sınırlar içerisinde kalan yaklaşık 19 milyon hanenin ise devlet tarafından sağlanan destekten yararlanmaya devam etmesi bekleniyor.Merkezi sistemle ısınan binalarda da tüketim hesabı ayrıca önem taşıyor.Binalardaki toplam doğalgaz tüketiminin daire sayısına bölünmesiyle hane başına düşen ortalama tüketim hesaplanıyor. Bu nedenle merkezi sistem kullanan apartmanlarda toplam tüketimin belirlenen sınırlar içerisinde kalması önem kazanıyor.Yeni uygulamayla birlikte özellikledoğalgaz kullanan vatandaşların aylık tüketimlerini takip etmesi gerekecek.