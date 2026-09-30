Isparta’da Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık seferlerine kış düzenlemesi Isparta’da Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık bölgelerine düzenlenen otobüs seferlerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor. 29 Eylül 2026 itibarıyla seferler yalnızca cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Otobüsler, hafta sonları İplikçi Camii altındaki duraktan saatte bir hareket edecek. Seferler hafta sonuna alındı S.S. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, havaların soğumasıyla birlikte Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık hatlarında sefer düzenlemesine gitti.

Mevsim şartları nedeniyle yapılan düzenleme kapsamında, söz konusu bölgelere hafta içi gerçekleştirilen otobüs seferleri kaldırıldı. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, bu bölgelere yalnızca cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma hizmetiyle ulaşabilecek. Otobüsler saat 11.00’den itibaren hareket edecek Yeni sefer düzenlemesine göre otobüsler, hafta sonları saat 11.00’den itibaren İplikçi Camii altındaki duraktan hareket edecek.

Seferler saatte bir gerçekleştirilecek. Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların, yolculuklarını yeni sefer takvimine göre planlamaları gerekiyor. Vatandaşlara sefer saatleri uyarısı 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, Gökçay, Kirazlıtepe ve Andık hatlarında hafta içi otobüs seferi yapılmayacak.

Bölgelere hafta sonu ulaşım sağlayacak vatandaşların, hareket saatlerini dikkate alarak duraklarda bulunmaları önem taşıyor.