Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda görev değişikliği

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda görev değişikliği
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 14:41
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda görev değişikliği

Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevinde değişikliğe gidildi. 15 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılan atamayla, yaklaşık iki yıldır Isparta İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınırken, Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda yeni bir dönem başlarken, görev değişikliği Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yunus Emre Karamanoğlu Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı

2024 yılında Isparta İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, yaklaşık iki yıl boyunca Isparta’da görev yaptı.

Karamanoğlu, yeni atama kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nın resmi internet sitesindeki özgeçmiş bilgilerinde Karamanoğlu’nun 2024/299 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta İl Jandarma Komutanı olarak atandığı belirtiliyor. 

Isparta’nın yeni İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak oldu

Karamanoğlu’nun yerine ise Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak atandı.

Başkonak, atama öncesinde Artvin İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu. Artvin İl Jandarma Komutanlığı’nın resmi özgeçmişinde Başkonak’ın 30 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Artvin İl Jandarma Komutanı olarak atandığı bilgisi yer alıyor. 

15 Ağustos 2026 tarihli atama kapsamında Başkonak’ın yeni görev yeri Isparta oldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda yeni dönem

Görev değişikliğiyle birlikte Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nın yönetiminde yeni bir dönem başladı.

İl Jandarma Komutanlığı, Isparta’nın sorumluluk bölgesinde genel emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik görevlerini sürdürüyor. 

Yeni İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak’ın önümüzdeki dönemde Isparta’daki görevine başlaması bekleniyor.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndaki görev değişikliği, 15 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleştirilen atamalar kapsamında yapıldı.

 

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