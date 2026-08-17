Isparta’da Sağanak Yağış Etkili Oldu: Gök Gürültüsüyle Birlikte Bastırdı

Isparta’da Sağanak Yağış Etkili Oldu: Gök Gürültüsüyle Birlikte Bastırdı
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 22:32
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Isparta’da Sağanak Yağış Etkili Oldu: Gök Gürültüsüyle Birlikte Bastırdı

Isparta’da günün ikinci yarısında etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, kentte hava koşullarını değiştirdi. Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağışın, kent genelinde aralıklarla devam ettiği görüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Isparta’da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde zaman zaman kuvvetlenen sağanak, gök gürültüsüyle birlikte etkili oldu.

Yağışın özellikle öğleden sonra belirginleşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda ıslak zemin oluşurken, hava sıcaklığında da hissedilir bir değişim yaşandı.

Isparta’da yağış etkisini sürdürüyor

Kent genelinde etkili olan sağanağın bazı bölgelerde kısa süreli olarak kuvvetlendiği görülürken, yağışın ilerleyen saatlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin daha önce yaptığı değerlendirmede Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmiş; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenmişti.

Kentte gökyüzü bir anda değişti

Yağış öncesinde açık olan gökyüzünün kısa sürede bulutlarla kapanması ve ardından sağanağın başlaması, kentte hava koşullarının ne kadar hızlı değişebildiğini bir kez daha gösterdi.

Özellikle araç kullanan sürücülerin yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve yol yüzeylerinin kayganlaşmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Yağış hafifleyerek devam ediyor

Isparta’da etkili olan sağanağın şu saatlerde önceki yoğunluğuna göre hafiflediği, ancak bazı bölgelerde yağışın aralıklarla devam ettiği görülüyor.

Meteorolojik uyarının bugün saat 21.00’e kadar geçerli olduğu bildirildi.

 

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