Isparta için kuvvetli yağış uyarısı: Yerel sağanak bekleniyor

Isparta için kuvvetli yağış uyarısı: Yerel sağanak bekleniyor
ISPARTA
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Isparta için kuvvetli yağış uyarısı: Yerel sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Isparta ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Isparta’da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 475 numaralı meteorolojik uyarıya göre, güneybatı kesimlerde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Uyarı kapsamında Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Paylaşılan meteorolojik değerlendirmede, Isparta çevresinde yağış miktarının metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında olabileceği belirtildi.

Yağışlar ne zaman etkili olacak?

Meteorolojik uyarıya göre yağışların 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 12.00’de başlayıp 28 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar etkili olması bekleniyor.
Uyarı kapsamında Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa ve İzmir’in güneydoğu kesimlerinde de kuvvetli yağış öngörülüyor.
Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli seviyelere ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara dikkat

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde vatandaşların tedbirli davranması, su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde dikkatli olması ve meteorolojik duyuruları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Isparta’da yağış uyarısı 28 Eylül sabahına kadar sürecek

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıya göre, Isparta’da kuvvetli yağış beklentisi 28 Eylül Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar devam edecek.
Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip ederek olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.
Uyarı bilgileri
  • Uyarı numarası: 475
  • Başlangıç: 27 Eylül 2026, saat 12.00
  • Bitiş: 28 Eylül 2026, saat 06.00
  • Beklenen yağış: 21-75 kg/m²
  • Uyarı seviyesi: Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan meteorolojik uyarı görseli.
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