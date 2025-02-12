İŞKUR ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla başlıyor! Kampüs altyapısına katkı sağlamanın yanı sıra akademik ve idari birimlerde görev alma fırsatı sunan program, 4 ay boyunca 685 öğrenciye istihdam sağlayacak.

İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!

Bu program sayesinde öğrenciler, hem üniversiteye katkı sağlayarak tecrübe kazanacak hem de iş disiplinini öğrenerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaklar. Haftalık çalışma süresi en fazla 20 saat olup, Cumartesi ve Pazar günleri programa dahil değildir.

Başvuru ve Program Detayları

Başvuru Tarihleri: 12 - 16 Şubat 2025

Noter Kura Tarihi ve Saati: 20 Şubat 2025, Saat 10:00

Noter Kura Yeri: ISUBÜ Orman Fakültesi Konferans Salonu

Program Süresi: 3 Mart 2025 - 30 Haziran 2025

Öğrenciler, başvurularını e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen giderek yapabilecekler.

Program Kapsamında Destek Sağlanacak Alanlar

Kampüs altyapı ve bakım çalışmaları

Akademik ve idari birimlere destek

Toplumsal hizmet projeleri

Öğrenci gelişim ve uyum süreçleri

Dijital dönüşüm ve inovasyon projeleri

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Şartları

Programa katılmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

SGK’lı olarak çalışmıyor olmak (Son 1 yıl içinde sigortalı çalışmamış olmak)

(Son 1 yıl içinde sigortalı çalışmamış olmak) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (Açık öğretim hariç)

(Açık öğretim hariç) Gelir şartını sağlamak (Net asgari ücretin 3 katını geçmemek)

İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında Açılan Kontenjanlar

Aşağıda program kapsamında öğrencilere sunulan kontenjanların bulunduğu fakülteler ve bölümler listelenmiştir:

Sıra İÜP No Birim Bulunduğu Yer Kontenjan 1 5089 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Aksu 8 2 5095 Atabey MYO Atabey 15 3 5105 Keçiborlu MYO Keçiborlu 26 4 5106 Gelendost MYO Gelendost 10 5 5107 Senirkent MYO Senirkent 27 6 5110 Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Sütçüler 15 7 5116 Uluborlu Selahattin Karasoy MYO Uluborlu 30 8 5117 Yenişarbademli MYO Yenişarbademli 9 9 5119 ISUBÜ Rektörlük Isparta Merkez 50 10 5122 Isparta MYO SDÜ Kampüsü 117 11 5125 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü SDÜ Kampüsü 60 12 5128 Eğirdir MYO Eğirdir 24 13 5131 Turizm Fakültesi Dekanlığı Eğirdir 10 14 5136 Gönen MYO Gönen 18 15 5145 Isparta OSB MYO Gönen 10 16 5153 Yalvaç MYO Yalvaç 18 17 5160 Yalvaç Teknik Bilimler MYO Yalvaç 18 18 5164 Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yalvaç 11 19 5177 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü 58 20 4817 Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Teknik Bilimler MYO Batı Kampüsü 123 21 4818 Şarkikaraağaç MYO Şarkikaraağaç 28

Öğrenciler İçin Büyük Fırsat! Son Başvuru 16 Şubat 2025

Üniversite öğrencileri için hem gelir elde etme hem de iş deneyimi kazanma fırsatı sunan bu programa başvurular 16 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

Daha fazla bilgi almak için İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilir veya www.iskur.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.



