İŞKUR ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla başlıyor! Kampüs altyapısına katkı sağlamanın yanı sıra akademik ve idari birimlerde görev alma fırsatı sunan program, 4 ay boyunca 685 öğrenciye istihdam sağlayacak.
İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!
Bu program sayesinde öğrenciler, hem üniversiteye katkı sağlayarak tecrübe kazanacak hem de iş disiplinini öğrenerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaklar. Haftalık çalışma süresi en fazla 20 saat olup, Cumartesi ve Pazar günleri programa dahil değildir.
Başvuru ve Program Detayları
Başvuru Tarihleri: 12 - 16 Şubat 2025
Noter Kura Tarihi ve Saati: 20 Şubat 2025, Saat 10:00
Noter Kura Yeri: ISUBÜ Orman Fakültesi Konferans Salonu
Program Süresi: 3 Mart 2025 - 30 Haziran 2025
Öğrenciler, başvurularını e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen giderek yapabilecekler.
Program Kapsamında Destek Sağlanacak Alanlar
- Kampüs altyapı ve bakım çalışmaları
- Akademik ve idari birimlere destek
- Toplumsal hizmet projeleri
- Öğrenci gelişim ve uyum süreçleri
- Dijital dönüşüm ve inovasyon projeleri
İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Şartları
Programa katılmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranıyor:
- T.C. vatandaşı olmak
- İŞKUR’a kayıtlı olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- SGK’lı olarak çalışmıyor olmak (Son 1 yıl içinde sigortalı çalışmamış olmak)
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (Açık öğretim hariç)
- Gelir şartını sağlamak (Net asgari ücretin 3 katını geçmemek)
İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında Açılan Kontenjanlar
Aşağıda program kapsamında öğrencilere sunulan kontenjanların bulunduğu fakülteler ve bölümler listelenmiştir:
|Sıra
|İÜP No
|Birim
|Bulunduğu Yer
|Kontenjan
|1
|5089
|Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO
|Aksu
|8
|2
|5095
|Atabey MYO
|Atabey
|15
|3
|5105
|Keçiborlu MYO
|Keçiborlu
|26
|4
|5106
|Gelendost MYO
|Gelendost
|10
|5
|5107
|Senirkent MYO
|Senirkent
|27
|6
|5110
|Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
|Sütçüler
|15
|7
|5116
|Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
|Uluborlu
|30
|8
|5117
|Yenişarbademli MYO
|Yenişarbademli
|9
|9
|5119
|ISUBÜ Rektörlük
|Isparta Merkez
|50
|10
|5122
|Isparta MYO
|SDÜ Kampüsü
|117
|11
|5125
|Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
|SDÜ Kampüsü
|60
|12
|5128
|Eğirdir MYO
|Eğirdir
|24
|13
|5131
|Turizm Fakültesi Dekanlığı
|Eğirdir
|10
|14
|5136
|Gönen MYO
|Gönen
|18
|15
|5145
|Isparta OSB MYO
|Gönen
|10
|16
|5153
|Yalvaç MYO
|Yalvaç
|18
|17
|5160
|Yalvaç Teknik Bilimler MYO
|Yalvaç
|18
|18
|5164
|Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Yalvaç
|11
|19
|5177
|Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
|Doğu Kampüsü
|58
|20
|4817
|Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Teknik Bilimler MYO
|Batı Kampüsü
|123
|21
|4818
|Şarkikaraağaç MYO
|Şarkikaraağaç
|28
Öğrenciler İçin Büyük Fırsat! Son Başvuru 16 Şubat 2025
Üniversite öğrencileri için hem gelir elde etme hem de iş deneyimi kazanma fırsatı sunan bu programa başvurular 16 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.
Daha fazla bilgi almak için İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilir veya www.iskur.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.