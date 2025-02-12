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İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!

İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!
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İŞKUR ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla başlıyor! Kampüs altyapısına katkı sağlamanın yanı sıra akademik ve idari birimlerde görev alma fırsatı sunan program, 4 ay boyunca 685 öğrenciye istihdam sağlayacak.

İŞKUR Gençlik Programı ile Kariyerinize İlk Adımı Atın!

Bu program sayesinde öğrenciler, hem üniversiteye katkı sağlayarak tecrübe kazanacak hem de iş disiplinini öğrenerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaklar. Haftalık çalışma süresi en fazla 20 saat olup, Cumartesi ve Pazar günleri programa dahil değildir.

Başvuru ve Program Detayları

Başvuru Tarihleri: 12 - 16 Şubat 2025
Noter Kura Tarihi ve Saati: 20 Şubat 2025, Saat 10:00
Noter Kura Yeri: ISUBÜ Orman Fakültesi Konferans Salonu
Program Süresi: 3 Mart 2025 - 30 Haziran 2025

Öğrenciler, başvurularını e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen giderek yapabilecekler.

Program Kapsamında Destek Sağlanacak Alanlar

  • Kampüs altyapı ve bakım çalışmaları
  • Akademik ve idari birimlere destek
  • Toplumsal hizmet projeleri
  • Öğrenci gelişim ve uyum süreçleri
  • Dijital dönüşüm ve inovasyon projeleri

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Şartları

Programa katılmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranıyor:

  •  T.C. vatandaşı olmak
  •  İŞKUR’a kayıtlı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  •  SGK’lı olarak çalışmıyor olmak (Son 1 yıl içinde sigortalı çalışmamış olmak)
  • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (Açık öğretim hariç)
  •  Gelir şartını sağlamak (Net asgari ücretin 3 katını geçmemek)

İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında Açılan Kontenjanlar

Aşağıda program kapsamında öğrencilere sunulan kontenjanların bulunduğu fakülteler ve bölümler listelenmiştir:

SıraİÜP NoBirimBulunduğu YerKontenjan
15089Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYOAksu8
25095Atabey MYOAtabey15
35105Keçiborlu MYOKeçiborlu26
45106Gelendost MYOGelendost10
55107Senirkent MYOSenirkent27
65110Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYOSütçüler15
75116Uluborlu Selahattin Karasoy MYOUluborlu30
85117Yenişarbademli MYOYenişarbademli9
95119ISUBÜ RektörlükIsparta Merkez50
105122Isparta MYOSDÜ Kampüsü117
115125Lisansüstü Eğitim EnstitüsüSDÜ Kampüsü60
125128Eğirdir MYOEğirdir24
135131Turizm Fakültesi DekanlığıEğirdir10
145136Gönen MYOGönen18
155145Isparta OSB MYOGönen10
165153Yalvaç MYOYalvaç18
175160Yalvaç Teknik Bilimler MYOYalvaç18
185164Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler FakültesiYalvaç11
195177Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi DekanlığıDoğu Kampüsü58
204817Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Teknik Bilimler MYOBatı Kampüsü123
214818Şarkikaraağaç MYOŞarkikaraağaç28

Öğrenciler İçin Büyük Fırsat! Son Başvuru 16 Şubat 2025

Üniversite öğrencileri için hem gelir elde etme hem de iş deneyimi kazanma fırsatı sunan bu programa başvurular 16 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

Daha fazla bilgi almak için İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilir veya www.iskur.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.

 

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