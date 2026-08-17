Isparta Emniyetinden internet uyarısı: Bağlantınızı paylaşmadan önce düşünün

Isparta Emniyetinden internet uyarısı: Bağlantınızı paylaşmadan önce düşünün
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 22:32
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Isparta Emniyetinden internet uyarısı: Bağlantınızı paylaşmadan önce düşünün

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları internet bağlantılarını başkalarının kullanımına açarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, iyi niyetle paylaşılan bir internet bağlantısının kötü niyetli kişiler tarafından suç teşkil eden faaliyetlerde kullanılabileceğine ve bağlantı sahibinin hukuki açıdan zor durumda kalabileceğine dikkat çekildi.

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet bağlantıları, zaman zaman başka kişilerle paylaşılabiliyor. Ancak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, tanımadığı veya güvenmediği kişilerin internet ağına erişmesine izin verilmesinin çeşitli riskler oluşturabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

İnternetinizi paylaşmadan önce dikkat edin

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşların internet bağlantılarını başkalarının kullanımına açmadan önce dikkatli davranmaları istendi.

Açıklamada, internet bağlantısının kötü niyetli kişiler tarafından yasa dışı veya suç teşkil eden işlemlerde kullanılabileceği, bu durumun bağlantının sahibi açısından da hukuki sorunlara yol açabilecek sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Bu nedenle vatandaşların kablosuz internet ağlarına erişim konusunda daha kontrollü davranmaları ve bağlantılarını yalnızca güvendikleri kişilerin kullanımına açmaları istendi.

Emniyetten vatandaşlara önemli çağrı

İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli internet kullanımının yalnızca kişisel verilerin korunması açısından değil, internet bağlantısının güvenliği açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

Özellikle ortak kullanılan veya şifresi çok sayıda kişiyle paylaşılan internet bağlantılarının kimler tarafından hangi amaçla kullanıldığının kontrol edilmesinin mümkün olmayabileceği vurgulandı.

Vatandaşlardan, internet şifrelerini rastgele kişilerle paylaşmamaları ve bağlantılarına yalnızca güvendikleri kişilerin erişmesine izin vermeleri istendi.

“Güvenli İnternet, Güvenli Gelecek”

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“İnternetinizi başkalarıyla kullanıma açmadan önce düşünün. İnternet bağlantınızı yalnızca güvendiğiniz kişilere erişim verin. Güvenli İnternet, Güvenli Gelecek.”

Emniyetin uyarısıyla birlikte internet bağlantısı paylaşımında bilinçli hareket edilmesinin önemi bir kez daha gündeme geldi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların internet kullanımında daha dikkatli olmalarını ve bağlantılarını güvenmedikleri kişilerle paylaşmamalarını istedi.

 

 

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