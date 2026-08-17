Davraz Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor

Davraz Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 22:32
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Davraz Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor

Isparta’nın önemli turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi, 29-30 Ağustos hafta sonunda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kayak sezonunun dışında da farklı aktiviteler sunan merkezde gondol teleferik, lavanta bahçeleri, bisiklet parkurları ile piknik ve mangal alanları ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.

Isparta’nın doğal güzellikleri ve yüksek rakımıyla öne çıkan Davraz Kayak Merkezi, yaz döneminde de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

29-30 Ağustos tarihlerinde Davraz’a gitmek isteyen vatandaşlar, doğa manzarası eşliğinde farklı etkinlik ve aktivitelerden yararlanabilecek.

Davraz’da gondol teleferik keyfi

Davraz Kayak Merkezi’nin yaz aylarındaki dikkat çeken aktivitelerinden biri gondol teleferik.

Ziyaretçiler gondol teleferikle bölgenin yüksek kesimlerine çıkarken, Isparta ve çevresindeki doğal manzaraları farklı bir açıdan izleme fırsatı bulabilecek.

Özellikle hafta sonunu şehir kalabalığından uzak geçirmek isteyenler için teleferik, Davraz’da yapılabilecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Lavanta bahçeleri ziyaretçileri bekliyor

Davraz’da hafta sonu programının bir diğer durağı ise lavanta bahçeleri.

Mor renkli lavanta tarlaları, özellikle fotoğraf çekmek ve doğayla vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için farklı bir atmosfer sunuyor.

Lavanta sezonunun oluşturduğu görüntü, Davraz’ın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor.

Bisiklet tutkunları için parkurlar

Açık havada spor yapmak isteyen ziyaretçiler için Davraz’da bisiklet parkurları da bulunuyor.

Doğayla iç içe bisiklet sürmek isteyenler, bölgenin farklı noktalarında oluşturulan parkurlardan yararlanabiliyor.

Temiz dağ havası eşliğinde bisiklet sürmek isteyen ziyaretçiler için Davraz, hafta sonu alternatifleri arasında değerlendirilebilecek rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Piknik ve mangal alanları da açık

Davraz Kayak Merkezi’nde yalnızca spor ve gezi aktiviteleri değil, dinlenmek isteyen ziyaretçiler için piknik ve mangal alanları da bulunuyor.

Aileleriyle birlikte hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe alanlarda piknik yaparak günün keyfini çıkarabiliyor.

Özellikle yaz sıcaklarının etkisini kaybetmeye başladığı saatlerde Davraz’ın serin havası, açık havada vakit geçirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Hafta sonu için Davraz alternatifi

Isparta merkezden ulaşılabilen Davraz Kayak Merkezi, yalnızca kış aylarında değil yılın farklı dönemlerinde de ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sunuyor.

Gondol teleferikten lavanta bahçelerine, bisiklet parkurlarından piknik alanlarına kadar farklı seçeneklerin bulunduğu merkez, 29-30 Ağustos hafta sonunda doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Davraz’da hafta sonu geçirmek isteyenlere

Temiz hava, doğal manzara ve açık hava aktivitelerini bir arada değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Davraz Kayak Merkezi, Isparta’da hafta sonu gidilebilecek önemli noktalardan biri.

29-30 Ağustos tarihlerinde Davraz Kayak Merkezi, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

 

 

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Davraz Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor
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