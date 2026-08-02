Isparta'da Yangın Olayları..

Şarkikaraağaç'ta Besahane Yangını

Şarkikaraağaç ilçesinde, Zenciler Yolu üzerinde bulunan Mustafa Ali Yılmaz'a ait bir besahanenin samanlık bölümünde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine yapılan ihbarla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle samanlıkta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri herhangi bir hayvan telef olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Eğirdir'de Arazi Yangını

Bir diğer yangın haberi ise Eğirdir sınırları içerisindeki Beydere Köyü çevresinden geldi. Açık arazide başlayan yangında alevlerin göğe yükseldiğini fark eden köy halkı, vakit kaybetmeden itfaiye ve Orman İşletme ekiplerine haber verdi.

Ekipler bölgeye ulaşana kadar köy halkı kendi imkanlarıyla, su tankerlerini kullanarak yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Köylülerin bu kararlı ve seferberlik halindeki desteği sayesinde yangın, daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Bu yangının da çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.