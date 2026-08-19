Isparta’da halk otobüsü ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar...

Isparta’da halk otobüsü ücretlerine zam

Isparta’da şehir içi toplu ulaşımda kullanılan halk otobüslerinin ücretleri yeniden düzenlendi. Yeni tarife ile birlikte vatandaşların ve öğrencilerin otobüs biniş ücretlerinde artışa gidildi.

Yeni tarifeye göre kartlı biniş 40 TL, kartsız biniş 42 TL, öğrenci binişi ise 28 TL oldu.

Ücretler ne kadar arttı?

Yeni düzenlemeyle birlikte kartlı biniş ücretinde 10 TL, kartsız biniş ücretinde 7 TL, öğrenci biniş ücretinde ise 4 TL artış gerçekleşti.

Buna göre Isparta’da şehir içi halk otobüslerinde yeni ücret tarifesi şöyle oldu:

Kartlı biniş: 40 TL

Kartsız biniş: 42 TL

Öğrenci binişi: 28 TL

Kentte halk otobüsü ücretlerine daha önce Mart ayında zam yapılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte toplu ulaşım ücretleri yeniden güncellenmiş oldu. (Bomba 32)

Isparta’da ulaşım ücretleri gündemde

Yeni zamla birlikte özellikle her gün toplu taşıma kullanan vatandaşlar ile öğrencilerin ulaşım maliyetleri de artmış oldu. Isparta’da şehir içi ulaşımın önemli bölümünü karşılayan halk otobüslerinde yeni tarifenin uygulanmasıyla birlikte gözler ulaşım ücretlerindeki değişikliğe çevrildi.