Isparta’da bir firmaya kayyum kararı: Gelişme gündem oldu

Isparta’daki Levent Börek şubesi gündemde: Kayyum kararının ardından merak edilen soru Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atanması, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Levent Börek markasını da gündeme taşıdı. Gelişmenin ardından Isparta’da faaliyet gösteren Levent Börek şubesinin durumu da kentte merak konusu oldu. Kayyum kararında Levent Börek adı geçti Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atanan şirketler arasında MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de yer aldı. MLT Börekçilik, kamuoyunda Levent Börek markasıyla bilinen şirket olarak haberlerde yer aldı.

Ancak gelişmenin ardından Levent Börek tarafından yapılan açıklamada, markanın soruşturmayla ilgisinin bulunmadığı ve şirketlerine kayyum atanmadığı belirtildi. Bu nedenle marka ile kayyum kararındaki şirket arasındaki hukuki durumun ayrıntıları kamuoyunda ayrıca tartışılmaya başlandı. Isparta’daki şubenin durumu ne olacak? Gelişmenin Isparta açısından dikkat çeken tarafı ise kentte faaliyet gösteren Levent Börek şubesi oldu.

Isparta’da uzun süredir hizmet veren ve vatandaşların yakından tanıdığı işletmenin, Adana’daki soruşturma ve kayyum kararından nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Şu aşamada Isparta’daki şubenin faaliyetlerinin duracağına veya işletmenin kapatılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada veya farklı platformlarda ortaya çıkabilecek iddiaların resmi açıklamalarla teyit edilmeden kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Beş şirkete kayyum kararı Soruşturma kapsamında kayyum atandığı bildirilen şirketler arasında MLT Börekçilik'in yanı sıra Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi bulunuyor. Isparta’da gözler gelecek açıklamada Türkiye genelinde tanınan bir markayla ilgili ortaya çıkan gelişme, Isparta’daki tek şubenin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kentte vatandaşların merak ettiği konu ise şu: Adana’daki soruşturma ve şirketlere yönelik kayyum kararı, Isparta’daki Levent Börek şubesinin faaliyetlerini etkileyecek mi?

Bu sorunun yanıtı, şirket veya yetkili makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalarla netleşecek.

