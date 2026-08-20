Isparta’da bir firmaya kayyum kararı: Gelişme gündem oldu

Isparta’da bir firmaya kayyum kararı: Gelişme gündem oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 03:22
1025967 Okunma
0

Isparta’daki Levent Börek şubesi gündemde: Kayyum kararının ardından merak edilen soru

Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atanması, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan Levent Börek markasını da gündeme taşıdı. Gelişmenin ardından Isparta’da faaliyet gösteren Levent Börek şubesinin durumu da kentte merak konusu oldu.

Kayyum kararında Levent Börek adı geçti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Kayyum atanan şirketler arasında MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de yer aldı. MLT Börekçilik, kamuoyunda Levent Börek markasıyla bilinen şirket olarak haberlerde yer aldı.
Ancak gelişmenin ardından Levent Börek tarafından yapılan açıklamada, markanın soruşturmayla ilgisinin bulunmadığı ve şirketlerine kayyum atanmadığı belirtildi. Bu nedenle marka ile kayyum kararındaki şirket arasındaki hukuki durumun ayrıntıları kamuoyunda ayrıca tartışılmaya başlandı.

Isparta’daki şubenin durumu ne olacak?

Gelişmenin Isparta açısından dikkat çeken tarafı ise kentte faaliyet gösteren Levent Börek şubesi oldu.
Isparta’da uzun süredir hizmet veren ve vatandaşların yakından tanıdığı işletmenin, Adana’daki soruşturma ve kayyum kararından nasıl etkileneceği merak ediliyor.
Şu aşamada Isparta’daki şubenin faaliyetlerinin duracağına veya işletmenin kapatılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada veya farklı platformlarda ortaya çıkabilecek iddiaların resmi açıklamalarla teyit edilmeden kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Beş şirkete kayyum kararı

Soruşturma kapsamında kayyum atandığı bildirilen şirketler arasında MLT Börekçilik'in yanı sıra Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi bulunuyor.

Isparta’da gözler gelecek açıklamada

Türkiye genelinde tanınan bir markayla ilgili ortaya çıkan gelişme, Isparta’daki tek şubenin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Kentte vatandaşların merak ettiği konu ise şu: Adana’daki soruşturma ve şirketlere yönelik kayyum kararı, Isparta’daki Levent Börek şubesinin faaliyetlerini etkileyecek mi?
Bu sorunun yanıtı, şirket veya yetkili makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalarla netleşecek.
 
IspartaIsparta HaberLevent BörekIsparta Levent BörekkayyumAdana soruşturmasıIsparta gündemIsparta son dakikaMLT BörekçilikIsparta haberleri
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yetenek Sınavı Heyecanı: Başvurularda Rekor Artış!
Isparta Pazarında Fiyat İkiyle Bölündü: Esnaf 'Ucuz' Diyor, Vatandaş 'Pahalı'!
ISUBÜ’de Rekor Yılı: %100 Doluluk Oranıyla Puanlar ve Tercihler Zirveye Tırmandı!
Isparta’da ters yönde yakalandı: Cezası tam 90 bin TL FLAŞ HABER!
Isparta’da gece yarısı bıçaklı kavga SON DAKİKA!
Isparta'da Anlamlı Dönüşüm: Depreme Dayanaksız Okul Yıkılıyor!
Isparta’da gece yarısı apartman yangını
Isparta’da lokma ikramı gündem oldu: Yanındaki not dikkat çekti
Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede
Isparta’da gözler İŞKUR ilanında: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
Isparta’da bir firmaya kayyum kararı: Gelişme gündem oldu
Isparta’da halk otobüsü ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar...
​Isparta’da Dev Buluşma: Yapısparta Fuarı Kapılarını Açıyor!
Müzikte Yeni Nesil Dönemi: Söz Yazarı Sedat Erdoğdu’dan Yapay Zeka ve Trend Değişimi Açıklaması
Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Törenle Açıldı: Sağlıkta Dev Adım!
TOKİ’den Isparta Dahil 51 İlde Dev Fırsat: 540 Konut ve İş Yeri Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor!
Isparta’da Köyler Sağlıklı Altyapıya Kavuşuyor: Şarkikaraağaç’ta 3 Köye Dev Yatırım!
Isparta’da Gece Mesaisi: Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde Asfalt Seferberliği Başladı
Isparta’da Turizm Bölgelerine Hayvan Girişi ve Otlatma Yasaklandı! İşte Etkilenen Tüm Alanlar
Isparta’da Üniversite Öğrencilerini Nasıl Bir Yaşam Bekliyor?
İMO Isparta'dan Flaş Deprem Uyarısı: "Isparta Hazır mı?"
Motor Tutkunlarının Gözü Isparta'da! 3. Gölcük Moto Fest İçin Geri Sayım Başladı...
Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika
Isparta’da Dev Huzur Operasyonu: Aranan Onlarca Şahıs Yakalandı!
IYAŞ Başkanı Hasan Ali Meydan Sessizliğini Bozdu: Şok Seçim Detayı!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede
Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede
Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika
Isparta Miryokefalon Kavşağı'nda Feci Kaza: 1 Ölü | Son Dakika