​Isparta’da Dev Buluşma: Yapısparta Fuarı Kapılarını Açıyor!

Yeni Konut ve Gayrimenkul Projeleri: Güvenli yapılar inşa eden müteahhitler, yeni sahiplerini bekleyen projelerini ve yatırım fırsatlarını tanıtacak.

Güvenli yapılar inşa eden müteahhitler, yeni sahiplerini bekleyen projelerini ve yatırım fırsatlarını tanıtacak. Mimari ve Tasarım Çözümleri: Hayalinizdeki yaşam alanlarını şekillendiren mimarlar, estetik ve fonksiyonel çözümleriyle yer alacak.

Hayalinizdeki yaşam alanlarını şekillendiren mimarlar, estetik ve fonksiyonel çözümleriyle yer alacak. İnşaat Malzemeleri ve Akıllı Teknolojiler: Güvenli binaların temelini oluşturan yapı malzemelerinden son teknoloji akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.

Güvenli binaların temelini oluşturan yapı malzemelerinden son teknoloji akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Dekorasyon ve Peyzaj: Seramik, banyo ve mutfak ürünlerinin yanı sıra bahçe ve peyzaj düzenlemelerine dair en son trendler sergilenecek.

Seramik, banyo ve mutfak ürünlerinin yanı sıra bahçe ve peyzaj düzenlemelerine dair en son trendler sergilenecek. Finansal Çözümler: Gayrimenkul yatırımlarına yön verecek uygun finansman ve ödeme seçenekleri yatırımcılara sunulacak.

Isparta, turizm ve gastronomi alanındaki başarısını şimdi de inşaat ve gayrimenkul sektörüne taşıyor. Kentin ekonomik ve mimari vizyonuna büyük katkı sağlaması beklenen, sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Müteahhitler Birliği iş birliğinde düzenlenen fuar; yapım, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul dünyasının kalbini Isparta’da attıracak. Kentin üretim ve yatırım potansiyelini öne çıkaracak organizasyon,tarihleri arasında’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.Yapısparta, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda yenilikçi mimari çözümlerin ve modern yaşam konseptlerinin vitrini olacak. Fuar kapsamında öne çıkan başlıklar ise şöyle:Sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve geleceğin yaşam alanlarını keşfetmek isteyen tüm vatandaşları bir araya getirecek olan Yapısparta, bölge ekonomisine canlılık katmayı hedefliyor. Ağustos sonundaki bu büyük buluşmayı kaçırmamak için takvimlerinizi şimdiden ayırtın!