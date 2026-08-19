​Isparta’da Dev Buluşma: Yapısparta Fuarı Kapılarını Açıyor!

​Isparta’da Dev Buluşma: Yapısparta Fuarı Kapılarını Açıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 19.08.2026 12:19
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Isparta’da Dev Buluşma: Yapısparta Fuarı Kapılarını Açıyor!
Isparta, turizm ve gastronomi alanındaki başarısını şimdi de inşaat ve gayrimenkul sektörüne taşıyor. Kentin ekonomik ve mimari vizyonuna büyük katkı sağlaması beklenen Yapısparta - Isparta İnşaat Malzemeleri, Yapı ve Gayrimenkul Fuarı, sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Sektörün Öncü İsimleri İş Birliği Yapıyor
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Müteahhitler Birliği iş birliğinde düzenlenen fuar; yapım, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul dünyasının kalbini Isparta’da attıracak. Kentin üretim ve yatırım potansiyelini öne çıkaracak organizasyon, 27 - 30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geleceğin Yaşam Alanları ve Yenilikçi Çözümler Bu Fuarda
Yapısparta, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda yenilikçi mimari çözümlerin ve modern yaşam konseptlerinin vitrini olacak. Fuar kapsamında öne çıkan başlıklar ise şöyle:
  • Yeni Konut ve Gayrimenkul Projeleri: Güvenli yapılar inşa eden müteahhitler, yeni sahiplerini bekleyen projelerini ve yatırım fırsatlarını tanıtacak.
  • Mimari ve Tasarım Çözümleri: Hayalinizdeki yaşam alanlarını şekillendiren mimarlar, estetik ve fonksiyonel çözümleriyle yer alacak.
  • İnşaat Malzemeleri ve Akıllı Teknolojiler: Güvenli binaların temelini oluşturan yapı malzemelerinden son teknoloji akıllı ev sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek.
  • Dekorasyon ve Peyzaj: Seramik, banyo ve mutfak ürünlerinin yanı sıra bahçe ve peyzaj düzenlemelerine dair en son trendler sergilenecek.
  • Finansal Çözümler: Gayrimenkul yatırımlarına yön verecek uygun finansman ve ödeme seçenekleri yatırımcılara sunulacak.
Tüm Sektör ve Ziyaretçiler Davetli
Sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve geleceğin yaşam alanlarını keşfetmek isteyen tüm vatandaşları bir araya getirecek olan Yapısparta, bölge ekonomisine canlılık katmayı hedefliyor. Ağustos sonundaki bu büyük buluşmayı kaçırmamak için takvimlerinizi şimdiden ayırtın!
 
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