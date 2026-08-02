Belediye İş Sendikası’ndan Isparta’da önemli ziyaret Belediye İş Sendikası Genel Merkez yöneticileri, Isparta’da bir dizi ziyarette bulunarak sendikal çalışmalar ve emekçilerin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediye İş Sendikası Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Özçallı ve Genel Başkan Danışmanı İsmail Duman, Isparta programı kapsamında Belediye İş Sendikası Isparta Şubesi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Belediye İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Soner Sav ve şube yönetimiyle bir araya gelen genel merkez temsilcileri, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda çalışma hayatı, işçi hakları ve sendikal faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Belediye İş Sendikası Genel Merkez yöneticileri, Isparta Şube Başkanı Soner Sav ve beraberindeki heyet daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede belediye çalışanlarının gündemi, çalışma hayatına ilişkin konular ve emekçilerin talepleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kurumlar arası iletişim ve çalışma hayatına yönelik iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.



