Isparta'da Sevgililer Günü’nde Yerel Esnaftan Alışveriş Yapın: Hem Ekonomik Hem Destekleyici!

Sevgililer Günü’nde Yerel Esnaftan Alışveriş Yapın: Hem Ekonomik Hem Destekleyici!

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, sevdiklerinize hediye seçerken büyük alışveriş merkezleri yerine yerel esnaftan alışveriş yaparak hem bütçenizi koruyabilir hem de şehrinizin ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Büyük AVM’lerde fiyatlar daha yüksek olabilirken, Isparta’daki butik dükkanlar ve yerel işletmeler, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla sunuyor.



Aşkınızı Gökyüzüne Taşıyın: Sunarzade

Sevgililer Günü'ne özel olarak Sunarzade, helyum gazıyla uçan kalp balonlarıyla romantik bir sürpriz yapmanıza olanak sağlıyor. Sevgilinize özel bir atmosfer yaratmak için bu balonları tercih edebilirsiniz.

Sunarzade, aynı zamanda renkli balonlar, parti süsleri ve özel tasarımlarla Sevgililer Günü kutlamalarınızı daha eğlenceli hale getirmenizi sağlıyor.

Adres: Gazi Kemal, Hasan Fehmi Cd. No:25 (Sav Kasabası Durağı Karşısı), Isparta

Telefon: 0545 171 11 92

Instagram: @sunarzade

Lezzetli Bir Sürpriz İçin: Ezgi Pastanesi

Sevgililer Günü’nde tatlı bir jest yapmak isteyenler için Ezgi Pastanesi, özel günlere uygun yaş pastalar hazırlıyor. Taze ve doğal malzemelerle yapılan pastalar, sevgilinize unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatabilir.

Adres: Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Cd. (118. Cd.) No:26, Isparta

Telefon: +90 246 232 59 01

Web: ezgipastanesi.com.tr

Yerel Esnaftan Alışveriş Yaparak Destek Olun

Isparta’daki çiçekçiler, hediyelik eşya dükkanları ve butik mağazalar Sevgililer Günü’ne özel ürünleriyle sizleri bekliyor. Alışverişinizi yerel esnaftan yaparak hem sevdiklerinizi mutlu edebilir hem de şehrinize destek olabilirsiniz.

Küçük işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için yerel alışveriş büyük önem taşıyor. Bu Sevgililer Günü’nde alışverişinizi yerel esnaftan yaparak hem bütçenizi hem de şehrinizi koruyun.



















