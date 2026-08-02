Halıcı’dan SDÜ’deki iddialar için kritik sorular

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gündeme gelen sınav güvenliği ve usulsüzlük iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Halıcı, “Bu konu yalnızca akademik değil, toplum sağlığını ilgilendiren ciddi bir meseledir” dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kamuoyuna yansıyan rüşvet, sınav sorularının para karşılığı verildiği ve sınav güvenliğinin ihlal edildiği yönündeki iddialarla ilgili harekete geçti.

Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sundu.

“Toplum sağlığını ilgilendiren bir güven sorunu”

İddiaların sadece akademik bir usulsüzlük olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Halıcı, tıp fakültelerinin insan hayatına dokunacak hekimler yetiştirdiğine dikkat çekti.

Halıcı, sınav güvenliğinde yaşanabilecek en küçük zafiyetin dahi kamu vicdanını ve toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

245 öğrencinin sınavı yeniden yapılacak

Halıcı, önergesinde kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 teorik final sınavının iptal edildiğini ve 245 öğrencinin sınava yeniden alınmasına karar verildiğini hatırlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bir öğretim üyesi ve bazı öğrenciler hakkında işlem başlatıldığı bilgisinin kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Takip cihazı ve tehdit iddialarını da sordu

Milletvekili Halıcı, önergesinde öğretim üyelerinin araçlarına takip cihazı yerleştirildiği, akademisyenlerin fiziki takibe alındığı, eğitim kurumuna ruhsatsız silahla girildiği ve öğrencilerin tehdit edildiği yönündeki iddiaların da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Halıcı, iddiaların yalnızca tek bir sınavla sınırlı olmayabileceğini, geçmiş yılları ve farklı sınavları kapsayıp kapsamadığının da incelenmesini istedi.

“Diploma süreçleri incelenecek mi?”

Halıcı, Bakan Tekin’e yönelttiği sorularda; soruşturmanın hangi aşamada olduğunu, haklarında işlem yapılan kişilerin durumunu, sınav güvenliği kayıtlarının incelenip incelenmediğini ve usulsüzlük tespiti halinde mezuniyet süreçlerine yönelik hangi adımların atılacağını sordu.

Halıcı, üniversitelerde sınav güvenliği mekanizmalarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.