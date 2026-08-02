Isparta’nın gururu dünya ikincisi oldu

Ispartalı milli sporcu Asel Şenel, Kolombiya’da düzenlenen 2026 IWF Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Isparta’nın gururu dünya ikincisi oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 00:46
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Isparta’nın gururu dünya ikincisi oldu

Ispartalı milli halterci Asel Şenel, Kolombiya’da düzenlenen 2026 IWF Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Isparta’yı ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Asel Şenel, dünya sahnesinde tarihi bir başarı elde etti.

Kolombiya’nın Cali kentinde 5-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 IWF Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Asel Şenel, ay-yıldızlı formayla kürsüye çıkma gururu yaşadı.

44 kilo kategorisinde yarışan genç sporcu, başarılı performansıyla koparmada dünya ikincisi, silkmede dünya üçüncüsü, toplam derecede ise dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Kazandığı 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile Türkiye’ye büyük sevinç yaşatan Asel Şenel, aynı zamanda Isparta’nın adını dünya arenasında duyurdu.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan tebrik mesajında, milli sporcunun elde ettiği başarının gurur verici olduğu belirtilerek, Asel Şenel ve başarısında emeği geçen antrenörleri tebrik edildi.

Genç yaşta dünya derecesi elde eden Asel Şenel’in başarısı, Isparta’da da büyük mutlulukla karşılandı.

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