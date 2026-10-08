Bülent Turan Isparta’da konuştu: Yanlış yapan hesabını verecek

Bülent Turan Isparta’da konuştu: Yanlış yapan hesabını verecek
ISPARTA
G.Tarihi: 07.10.2026 23:49
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Bülent Turan Isparta’da konuştu: Yanlış yapan hesabını verecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Isparta’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Turan, kamu görevinde sorumluluk, siyasi etik ve hesap verebilirlik konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Isparta programı kapsamında AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Isparta Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy ve Güçlü Türkiye” çalıştayı için kente gelen Turan’ın parti teşkilatındaki buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Turan’a program sırasında AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Turan’dan Isparta’da dikkat çeken mesajlar

Isparta’nın tarihi ve siyasi açıdan taşıdığı öneme değinen Bülent Turan, kentin Türk tarihindeki yerinin yanı sıra eski Başbakanlardan Süleyman Demirel ile özdeşleşen yönüne de dikkat çekti.

Konuşmasında siyasi partilerin yalnızca yaptıkları yatırımlarla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Turan, siyasette ahlaki sorumluluk, güven ve kamu vicdanının da önemli olduğunu vurguladı.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı gelişmelerin teşkilat mensuplarını da üzdüğünü belirten Turan, yanlış yapan kişiler konusunda tavrın net olması gerektiğini söyledi.

“Yanlış yapan kimse gereği yapılacak”

Bülent Turan’ın konuşmasında öne çıkan ifadelerden biri, “Yanlış yapan kimse gereği yapılacak” mesajı oldu.

Kamu görevinde bulunan kişilerin makamlarının sorumluluğunu taşıması gerektiğini belirten Turan, herhangi bir yanlışın üzerinin örtülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Turan, devam eden hukuki süreçlerin ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğünü belirterek, yargının kendi işleyişi içerisinde karar vereceğine işaret etti.

Konuşmasında para iadesi, mahkeme süreçleri, mal varlıklarına ilişkin tedbirler ve yurt dışına çıkış yasağı gibi hukuki süreçlere de değinen Turan, meselenin hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Partimizin imajına zarar veren anlayışı temizlemek zorundayız”

Konunun sadece kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Turan, asıl önemli noktanın siyasi yapıya ve kamu güvenine zarar veren anlayışların ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.

Kamu görevinin kişisel menfaatlerin önüne geçmesi gerektiğini söyleyen Turan, makam ve maddi kazanç uğruna toplumun güveninin zedelenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Turan, konuşmasında bu noktaya ilişkin olarak “Bırak üç kuruş az kazan, ama topluma bu bedeli ödetme” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızı yormadan adım atılmalı”

Bülent Turan, yaşanan tartışmaların çözümü konusunda siyasi sorumluluk alınması gerektiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemini gereksiz şekilde meşgul edecek sorunların, ilgili kişiler tarafından kendi sorumlulukları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Turan, “Cumhurbaşkanımızı yormadan da muhatapların bu işin gereği olarak adım atması gerekir” dedi.

Isparta’daki konuşmasında hesap verebilirlik vurgusu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın AK Parti Isparta İl Başkanlığı’ndaki buluşmasında verdiği mesajların merkezinde kamu görevinin sorumluluğu, siyasi etik, hesap verebilirlik ve parti imajının korunması başlıkları yer aldı.

Turan’ın açıklamaları, Isparta’daki siyasi temaslarının yanı sıra kamuoyunda son dönemde tartışılan konulara ilişkin değerlendirmeleriyle de dikkat çekti.

Isparta Haber Ajansı olarak kentteki siyasi gelişmeleri ve kamuoyunu ilgilendiren açıklamaları takip etmeye devam ediyoruz.

 

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