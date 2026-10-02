81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon liralık ürün ele geçirildi

81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon liralık ürün ele geçirildi
ISPARTA
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81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon liralık ürün ele geçirildi

Emniyet ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen gıda güvenliği operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, 81 ilde görev yapan ekipler katıldı.

3 bin 50 personel görev aldı

Operasyon kapsamında, 81 İl Emniyet Müdürlüğünün Güvenlik Şube Müdürlükleri ve Büro Amirliklerinde görevli 1.700 Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan 1.350 personel olmak üzere toplam 3 bin 50 personel görev aldı.
Ekipler tarafından Türkiye genelinde 1.908 adreste kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

61 milyon liralık ürün ele geçirildi

Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olduğu belirtilen çok sayıda ürün ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında gıda, içecek ve takviye edici ürünlerin yanı sıra üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlama işlemlerinde kullanılan çeşitli materyallerin de bulunduğu bildirildi.
Sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sunulduğu değerlendirilen ürünlere yönelik incelemeler de başlatıldı.

73 şüpheli hakkında adli işlem

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.
Yetkililer, tüketicilerin sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.
Türkiye genelindeki operasyonlarla, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin yanı sıra sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya sürülen ürünlerin tespit edilmesi ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tüketiciye ulaşmasının önlenmesi hedefleniyor.

81 ilde geniş kapsamlı denetim

Operasyonun, gıda güvenliği konusunda üretimden satış aşamasına kadar gerçekleştirilen kontrollerin kapsamını ortaya koyması açısından dikkat çektiği belirtildi. Yetkili ekiplerin, benzer denetim ve operasyonları önümüzdeki dönemde de sürdüreceği kaydedildi.
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