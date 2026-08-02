Ispartalılar Mahalle Düğünlerini Değerlendiriyor: "Özgürce Yapsınlar" mı, "Huzur Kaçırıyor" mu?

"Düğün Salonları Pahalı, Özgürce Düğün Yapsınlar"

"Kimsenin beni rahatsız ettiği yok. Kültürümüz kızım, kültürümüz gayet normal. Özgürce düğün yapsınlar. 12'den sonra kapatsınlar."

"Tabancayı sıkmasınlar da eğlencelerini yapsınlar, nerede yapacaklar? Bu hükümetin bize verdiğini ki salon tutacağız biz? Emekliyi belli ki perişan ettiler ama silaha karşıyım. Düzenli eğlencelerini yapsınlar, bu kadar."

"Tabanca atılmasın ama düğün yapılabilir. Şimdi düğün salonları pahalı zaten. Düğün salonu... Mutlu olacaklarsa istedikleri yerde yapabilir. Hele kendi evlerinin önünde yapabilir bence."

"Müzik, ben severim müziği de... Hani fişeklerin atılmaması lazım. Yani şimdi hep otlar, şeyler yanma tehlikesi de var. Müziğe karşı değilim, müzik olsun. Gece 11'den sonrasına karşıyım. Ama gece 11'den önce, saat 8.30-9 gibi uygun bir yerdeyse evet."

"Gürültü Çok Oluyor, İnsanlar Rahatsız Ediliyor"

"Saat 12'den sonra insanlar rahatsız ediliyor. Gürültü çok oluyor. Yani bizim mahallede yaşanıyor bu, Kurtuluş Mahallesi'nde falan oluyor. 12'ye kadar sıkıntı yok, 12'den sonra gürültü olması bence çok yanlış."

"Namaz vakitlerinde daha çok rahatsız oluyoruz. Yani 12'ye kadar da olmaması gerekiyor. Belirli yerlerde olursa daha düzgün olacağını düşünüyorum. Biraz sesini kısacaklar müziğin. 12'ye kadar sıkıntı yok, 12'den sonra tabii ki... Hastamız oluyor, çocuklarımız var, yatmak isteyen olur, çalışanlar olur. Tabanca atıyorlar, tüfek atıyorlar, çalgı çalıyorlar. E bu çok yüksek sesle yapıyorlar hem de."

"Olmaması gerekiyor. Düğün salonları var, orayı tutmaları daha iyi olur. Yani rahatsızlık veriyorlar. Sonuçta millet ertesi gün çalışıyor."

"Her türlü gürültü saat 11'den sonra yanlış. Yani insanlar eğlenirken başkalarının da istirahat hakkına saygı duymaları lazım. Sabah işe gidecek olan var, namaza kalkacak olan var, hastası olan var. 11'e kadar normal, bana göre 11'den sonrası yanlış. 12 de fazla."

Sokak düğünleri hakkında farklı görüşlerin öne çıktığı röportajlarda, mahalle kültürünü savunanlar ile yüksek sesten ve silah atılmasından rahatsız olanlar karşı karşıya geldi.Mahalle düğünlerinin yapılması gerektiğini savunan ve bu durumdan rahatsızlık duymadığını belirten vatandaşlar, özellikle ekonomik gerekçelere ve kültürel değerlere vurgu yaptı:Düğün salonu fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken bir başka Ispartalı ise şu ifadeleri kullandı:Müziği sevdiğini belirten bir diğer vatandaş ise olası tehlikelere karşı uyardı:Yüksek ses, geç saatlere kadar süren gürültü ve sokak aralarında silah atılmasından şikayetçi olan vatandaşlar ise mahalle düğünlerinin huzur kaçırdığını ve bu eğlencelerin düğün salonlarında yapılması gerektiğini dile getirdi:Sokak düğünlerinin bir nevi rahatsızlık verdiğini belirten ve saat sınırına vurgu yapan diğer Ispartalılar ise tepkilerini şöyle ifade etti: