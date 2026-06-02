TRT Mikrofonlarından Türkiye'ye Isparta Daveti

G.Tarihi: 02.06.2026 17:08
Isparta'nın yakından tanıdığı iş insanı ve "Gül Aşığı" olarak bilinen Fahretdin Gözgün, TRT Radyo Antalya'nın canlı yayın konuğu oldu. Gözgün, Isparta'nın dünyaca ünlü güllerini ve gül sezonunun eşsiz atmosferini milyonlarca dinleyiciye anlattı.
 

Isparta'nın gül kültürünün tanıtımı için yıllardır önemli çalışmalar yürüten iş insanı ve siyasetçi Fahretdin Gözgün, TRT Radyo Antalya'nın canlı yayınında Isparta'yı ve gülü anlattı. "Gül Aşığı" olarak tanınan Gözgün, canlı yayında kentin en önemli değerlerinden biri olan gülün hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

Programda Isparta'nın gül üretimindeki öncü konumuna dikkat çeken Gözgün, gül hasadından gül suyuna, kozmetik sektöründe kullanılan gül yağından bölge turizmine kadar birçok konuda bilgiler verdi. Isparta'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli gül merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Gözgün, her yıl binlerce ziyaretçinin gül sezonunda kente geldiğini söyledi.

Canlı yayında özellikle gül hasadının oluşturduğu eşsiz manzaralara değinen Gözgün, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat döneminin ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattığını belirtti. Pembe güllerle kaplanan bahçelerin hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Yıllardır gülün ve Isparta'nın tanıtımı için gönüllü bir turizm elçisi gibi çalıştığını dile getiren Gözgün, TRT aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara çağrıda bulunarak gül mevsiminde Isparta'nın mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Güneykent başta olmak üzere gül üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerin ziyaret edilmesini tavsiye eden Gözgün, vatandaşları gül hasadı heyecanını yerinde yaşamaya davet etti.

TRT Radyo Antalya'nın canlı yayınında Isparta'nın doğal güzellikleri ve gül kültürünün tanıtılması, dinleyicilerden de büyük ilgi gördü.

