Isparta’da balık vakti! Pazarın adresi Kaya Balık

Isparta Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık, zengin balık çeşitleriyle pazar sofralarına deniz lezzeti taşıyor. İletişim ve adres bilgileri burada.

Isparta’da balık vakti! Pazarın adresi Kaya Balık
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Isparta’da balık vakti! Pazar sofralarının adresi Kaya Balık

Pazar günü taze balık almak isteyen Ispartalıların adresi Kaya Balık, zengin ürün çeşitliliğiyle sofralara deniz lezzetini taşıyor.

Isparta’da pazar günü balık keyfi yapmak isteyenler için Kaya Balık, taze deniz ürünleriyle dikkat çekiyor. Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren işletme, farklı balık çeşitlerini bir arada görmek ve sofralarına lezzet katmak isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Pazar sofralarına taze deniz lezzeti

Balık sezonunda sofralarını balıkla buluşturmak isteyen vatandaşlar, alışveriş öncesinde tezgâhlardaki çeşitliliğe göz atıyor. Kaya Balık’ta sergilenen farklı balık türleri, hem günlük yemek hazırlayanlara hem de hafta sonu ailesiyle güzel bir sofra kurmak isteyenlere seçenek sunuyor.

Levrekten çipuraya, palamuttan farklı deniz ürünlerine uzanan çeşitler arasından damak tadınıza uygun balığı seçebilir, pazar sofralarınıza denizin lezzetini taşıyabilirsiniz.

Balık alışverişinde kolaylık ve çeşitlilik

Kaya Balık, balık alışverişini kolaylaştıran hizmet anlayışıyla da öne çıkıyor. Balık seçimi konusunda bilgi almak, ihtiyacınıza uygun ürünleri değerlendirmek ve sofranız için doğru tercihi yapmak isteyenler işletmeyi ziyaret edebiliyor.

Balık alırken tazeliğe dikkat etmek, ürünün görünümünü ve kokusunu kontrol etmek, uygun soğukta muhafaza edilmesine özen göstermek de sağlıklı bir alışverişin önemli noktaları arasında yer alıyor.

Isparta’da pazar günü balık keyfi

Pazar gününü lezzetli bir sofrayla değerlendirmek isteyenler için Kaya Balık, Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki adresinde hizmet veriyor. Siz de balık alışverişinizi yapmadan önce tezgâhlardaki çeşitleri inceleyebilir, aileniz ve sevdikleriniz için sofranıza uygun lezzetleri seçebilirsiniz.

Kaya Balık iletişim bilgileri

  • Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta

  • WhatsApp: 0530 072 21 80

  • Telefon: 0246 220 20 70

  • Instagram: @kaya.balik

Isparta’da bugün balık vakti! Pazar sofralarınıza deniz lezzeti katmak için Kaya Balık’a uğramayı unutmayın.

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